V oglasih za službo bo moralo pisati, kakšna bo plača

Na stotine oglasov prostih delovnih mest z izčrpnimi opisi pričakovanj, nalog in prednosti, medtem ko so objave plač, dodatkov in drugih bonitet prej izjema kot pravilo. "Po moji oceni nekje manj kot odstotek. Ponavadi podjetja, ki objavljajo plačilo, objavljajo verjetno nadpovprečno plačilo. Se pravi, plače, ki so objavljene, so tiste, ki so mogoče v branži ali na delovnem mestu tiste, ki so višje, s tega stališča je verjetno ta oglas tudi bolj uspešen," pojasni Tilen Prah iz Kariere Slovenija.

Bolj kot v slabih plačah in v sramu, strahu pred konkurenco, je vzrok za neobjavljanje plačil v zakoreninjenih navadah, pravijo v Združenju delodajalcev. Razložijo, da trg dela pomeni način dogovarjanja, v nekaterih primerih je to z državnimi zakoni, v drugih pa z bipartitnim kolektivnim dogovarjanjem. "Nekje pa se kandidat in delodajalec dogovorita za plačo. Jaz mislim, da je potreben čas, da se bomo delodajalci navadili," še doda Miro Smrekar iz ZDS.

Evropska direktiva je jasna, iskalci zaposlitve imajo pravico, da so o začetni plači ali njenem razponu obveščeni že v oglasih ali pred razgovorom. "Če veš, za kaj delaš, potem boš tudi delal za to," pove mimoidoči, ki meni, da bi morala biti plača razjasnjena že v oglasu. Medtem ko so drugi mnenja, da gre za stvar dogovora, ki se jo zmeniš na razgovoru. "Zelo velikokrat šele na intervjuju ugotoviš, ali je človek primeren za to delovno mesto in mu lahko potem ponudiš ustrezno delovno mesto," odgovarjajo.