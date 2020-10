V okenski niši nekdanjega Edlingovega dvorca našli imenitno poslikavo

"Da se na tem mestu skriva poseben zaklad, se je nakazovalo že v času urejanja Lavričevega trga," uvodoma ob novici o posebnem 'odkritju' zapišejo na ajdovski občini. V okviru projekta prenove rimskega stolpa s cinami številka 8 v grajskem vrtu so namreč našli prekrasno stensko poslikavo.

Delno porušen, pozabljen ter z bršljanom in trnjem poraščen ostanek zidu je stena nekdanjega Edlingovega dvorca, ki je nekoč s svojo prezenco bogatil središče Ajdovščine. In človek si ne more kaj, da z mislimi ne odtava ob premlevanju, le katera mična grajska gospodična je nekoč tukaj uživala ob pogledu na buhteče angelce ob oknu ...

Mesto dedič rimske Castre: raziskovanja znotraj obzidja prinašajo nova in nova spoznanja

Ajdovščina je - kot več slovenskih mest - zrasla na ostankih nekdanjega rimskega mesteca - utrdbe oziroma vojaškega tabora. "Izvira iz rimskih časov in od takrat je prav tako ohranjeno obzidje, ki ga dopolnjuje več stolpov," uvodoma pojasnjuje restavrator Klavdij Zalar, ki z ekipo sodelavcev obnavlja najdeno poslikavo.

"Ko so prenavljali središče mesta, je v mrtvem kotu, ki nekako zaključuje Lavričev trg, ostal ta z bršljanom obraščen zid. So rekli: pa dajmo očistiti tudi tega, in takrat so prvič opazili sledi barvnih tonov," razlaga. Gre za zunanjo stran nekdanjega rimskega obzidja, ki pa je bila nekoč tudi notranja stena Edlingovega dvorca. "Dvorec so namreč gradili tako, da so ga prislonili na obzidje."

Del nekoč mogočne stavbe je bil nato med drugo svetovno vojno požgan, kmalu za tem pa porušen. Še del so ga porušili, ko so zgradili nov objekt - blagovnico Nanos. "In prav na mestu, kjer blagovnica nekako 'manjka', kjer je ni, je ostal še del dvorca. V enem delu je torej ostanek zidu med dvema novodobnima sosednjima objektoma," ta del podobe Ajdovščine oriše Zalar. "Gre za štirimetrski pas, kjer je ostala ruševina; nedotaknjena in sčasoma jo je prerasel plevel."