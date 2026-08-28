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Slovenija

V okolici jezera Jasna sta poginila dva psa, občina odsvetuje kopanje

Kranjska Gora, 28. 08. 2026 09.03 pred 24 minutami 2 min branja 5

Avtor:
M.P.
Jezero Jasna

Občina Kranjska Gora je sporočila, da so bili obveščeni o poginu dveh psov v okolici jezera Jasna. Ob tem sicer opozarjajo, da še ni mogoče potrditi niti izključiti povezave med poginom živali in stikom z vodo v jezeru. O poginu psa so bili obveščeni tudi policisti, prav tako so na družbenih omrežjih zaznali objave o tem. Informacije preverjajo.

Obvestilo prihaja po tem, ko je lastnica enega od psov na spletu delila, da je po obisku jezera Jasna poginil njen sicer zdrav štirimesečni mladiček. Ob tem je zapisala, da naj bi veterinarji na območju že dan prej v oskrbo sprejeli več psov, uro pred poginom njenega psička pa naj bi poginil še en pes, "ki naj bi prišel z iste lokacije". Poudarila je sicer, da razloga za pogin njenega kosmatinca še ne pozna.

Na Policijski upravi Kranj so nam včeraj potrdili, da so bili v sredo zvečer obveščeni o omenjenem primeru ter da so objave na družbenih omrežjih zaznali tudi sami. "Na podlagi obvestila in zaznanih objav smo začeli s preverjanjem in bomo v primeru ugotovljenih elementov prekrška ali uradno pregonljivega kaznivega dejanja iz pristojnosti policije tudi ustrezno ukrepali oziroma o tem obvestili druge pristojne inštitucije," so zagotovili.

Kolesarjenje ob jezeru Jasna
Kolesarjenje ob jezeru Jasna
FOTO: Shutterstock

Popoldne je tudi občina Kranjska Gora potrdila, da je prejela obvestilo o poginu dveh psov v okolici jezera Jasna. V sodelovanju s pristojnimi službami (Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano) bodo izvedeni ustrezni odvzemi vzorcev vode, obrežnih oblog in sedimenta ter potrebne laboratorijske preiskave. "O rezultatih preiskav in morebitnih nadaljnjih ukrepih bo javnost pravočasno obveščena," so sporočili.

Tudi sami so sicer poudarili, da trenutno še ne morejo potrditi niti izključiti povezave med poginom in stikom z vodo v jezeru, vseeno pa zaradi previdnosti do zaključka strokovnih preiskav obiskovalcem začasno odsvetujejo kopanje, pitje vode ter neposreden stik z vodo, obrežnimi oblogami, naplavinami in sedimentom.

"Prav tako prosimo, da psom in drugim živalim preprečite dostop do vode," so še zapisali in ponovno poudarili, da ukrepi ne pomenijo potrditve onesnaženja ali vzročne povezave med kakovostjo vode in poginom živali, temveč da so izključno preventivne narave.

Z vprašanji smo se obrnili tudi na Upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, odgovore bomo dodali, ko jih prejmemo.

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KOMENTARJI5

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NeXadileC
28. 08. 2026 09.37
Bohinjsko jezero in jezero Jasna sta na istem geo koncu.
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-1
0 1
Emil23
28. 08. 2026 09.32
Upam, da se trend nadaljuje, ker imam vrh glave ljudi, ki hodijo na dopust zaradi svojih ljubljenčkov in slikanja kako se le ti kopajo zraven kopalcev.
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-4
2 6
Podlesničar
28. 08. 2026 09.38
Jst najamem vilo ob morju s privat plažo samo za psa.
Odgovori
-2
0 2
Kmet ljubi Janeza
28. 08. 2026 09.42
Območje v katerem se kopaš, si torej lastiš? Vsa pravica uporabe le tebi in tebi podobnim? Da želiš nekomu smrt, da ne bo na koncu najprej tvoj krog obiskala. tika taka
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0 0
sinus90
28. 08. 2026 09.48
@Emil23 ufff kva bi te rd prefuku
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0 0
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