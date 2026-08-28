V okolici jezera Jasna sta poginila dva psa, občina odsvetuje kopanje

Obvestilo prihaja po tem, ko je lastnica enega od psov na spletu delila, da je po obisku jezera Jasna poginil njen sicer zdrav štirimesečni mladiček. Ob tem je zapisala, da naj bi veterinarji na območju že dan prej v oskrbo sprejeli več psov, uro pred poginom njenega psička pa naj bi poginil še en pes, "ki naj bi prišel z iste lokacije". Poudarila je sicer, da razloga za pogin njenega kosmatinca še ne pozna.
Na Policijski upravi Kranj so nam včeraj potrdili, da so bili v sredo zvečer obveščeni o omenjenem primeru ter da so objave na družbenih omrežjih zaznali tudi sami. "Na podlagi obvestila in zaznanih objav smo začeli s preverjanjem in bomo v primeru ugotovljenih elementov prekrška ali uradno pregonljivega kaznivega dejanja iz pristojnosti policije tudi ustrezno ukrepali oziroma o tem obvestili druge pristojne inštitucije," so zagotovili.
Popoldne je tudi občina Kranjska Gora potrdila, da je prejela obvestilo o poginu dveh psov v okolici jezera Jasna. V sodelovanju s pristojnimi službami (Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano) bodo izvedeni ustrezni odvzemi vzorcev vode, obrežnih oblog in sedimenta ter potrebne laboratorijske preiskave. "O rezultatih preiskav in morebitnih nadaljnjih ukrepih bo javnost pravočasno obveščena," so sporočili.
Tudi sami so sicer poudarili, da trenutno še ne morejo potrditi niti izključiti povezave med poginom in stikom z vodo v jezeru, vseeno pa zaradi previdnosti do zaključka strokovnih preiskav obiskovalcem začasno odsvetujejo kopanje, pitje vode ter neposreden stik z vodo, obrežnimi oblogami, naplavinami in sedimentom.
"Prav tako prosimo, da psom in drugim živalim preprečite dostop do vode," so še zapisali in ponovno poudarili, da ukrepi ne pomenijo potrditve onesnaženja ali vzročne povezave med kakovostjo vode in poginom živali, temveč da so izključno preventivne narave.
Z vprašanji smo se obrnili tudi na Upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, odgovore bomo dodali, ko jih prejmemo.
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