V okolici jezera Jasna sta poginila dva psa, občina odsvetuje kopanje

Obvestilo prihaja po tem, ko je lastnica enega od psov na spletu delila, da je po obisku jezera Jasna poginil njen sicer zdrav štirimesečni mladiček. Ob tem je zapisala, da naj bi veterinarji na območju že dan prej v oskrbo sprejeli več psov, uro pred poginom njenega psička pa naj bi poginil še en pes, "ki naj bi prišel z iste lokacije". Poudarila je sicer, da razloga za pogin njenega kosmatinca še ne pozna.

Na Policijski upravi Kranj so nam včeraj potrdili, da so bili v sredo zvečer obveščeni o omenjenem primeru ter da so objave na družbenih omrežjih zaznali tudi sami. "Na podlagi obvestila in zaznanih objav smo začeli s preverjanjem in bomo v primeru ugotovljenih elementov prekrška ali uradno pregonljivega kaznivega dejanja iz pristojnosti policije tudi ustrezno ukrepali oziroma o tem obvestili druge pristojne inštitucije," so zagotovili.