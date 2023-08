V širši okolici Ljubljane so našli človeške kosti, o čemer so obvestili Policijsko upravo Ljubljana. Po prvih ugotovitvah obstaja verjetnost, da je bila pokojna oseba žrtev kaznivega dejanja, so pojasnili na omenjeni policijski upravi.

icon-expand Policija (splošna) FOTO: POP TV Policisti so bili o najdbi obveščeni v torek. Ker preverjanje okoliščin trenutno še poteka, zaradi interesa preiskave več podatkov ne morejo posredovati, so še zapisali v sporočilu za javnost.