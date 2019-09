Nov primer zanemarjanja živali: 'Prizori so bili res grozljivi'

Več psov, od tega dva odrasla in mladiči, je živelo v nevzdržnih razmerah. Psi so po navedbah portala morali jesti lastne iztrebke, ki so ležali povsod po tleh, tudi v stanovanju, kjer je živela družina. Kot navajajo, je lastnika živali obravnavala tudi veterinarska inšpekcija, ki pa naj ne bi odkrila nič spornega.

Na koncu je zanemarjene pse včeraj rešilo društvo Srce za Bulle. Simon Mihorič, eden glavnih akterjev društva, je zapisal, da je bil včerajšnji dan zanj eden najtežjih in najbolj žalostnih, kar jih pomni. "Veliko grdih situacij smo že dali skozi, pa vendarle je bila včerajšnja situacija tako pretresljiva za vse nas, da smo imeli vsi polne oči solza in težko zvečer zatisnili oči. Prizori so bili res grozljivi," njegove besede navaja portal.

Pojasnil je, da so bili obveščeni o tem, da imata dve osebi na Ptuju v stanovanju oziroma kleti zaprtih več psov. Ko so se pozanimali o imenih ljudi, so jim bila ta znana. "Pred mesecem dni sta imeli ti osebi inšpekcijski nadzor," je poudaril Mihorič in dodal, da inšpektorji niso ugotovili nobenih nepravilnosti. "No ja, tega smo že vajeni, to je očitno neka stalnica inšpektorata pri nas."

Na Ptuj sta se odpravila dva člana društva, ki sta bila priča grozljivim prizorom, še navaja maribor24. Čeprav jim je uspelo pse mučiteljema odvzeti, pa na koncu vseh niso mogli rešiti. Veterinar je namreč moral uspavati dogo, ki sta jo aktivista našla vso shirano in z odprtimi ranami ter ogromnim tumorjem. Na istem naslovu so našli tudi psičko pasme stafford in njena dva desetmesečna mladiča iz prejšnjega legla, ki nista bila cepljena in čipirana ter tudi premalo hranjena.

Na družbenem omrežju Facebook se je ob objavi fotografij že zvrstil val ogorčenja različnih posameznikov. "Sprenevedanje državnih institucij, ignoranca in zatiskanje oči pred trpečimi in zlorabljenimi, človek ima celo občutek, da se brani mučitelje ... do kdaj?" se glasi zapis ene izmed uporabnic Facebooka.