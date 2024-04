V okolici šol poostrena varnost, nekateri učenci ostali doma

Kot so še dodali, se lahko, glede na izkušnje iz tujine in pri nas, ob izpostavljanju tovrstnih primerov pojavijo pogovori, objave ali klici o podobnih grožnjah. Policija vse primere obravnava z vso resnostjo, zagotavljajo na GPU.

Na Generalni policijski upravi so pojasnili, da so včeraj in danes prejeli nekaj prijav o domnevnih grožnjah. Vse primere so preverili. V nekaterih primerih so ugotovili, da ne gre za kazniva dejanja ali prekrške, druge pa še preverjajo in izvajajo ustrezne operativne ukrepe. "Do sedaj pa v nobenem obravnavanem primeru nismo potrdili namere, ki je izhajala iz objave na enem izmed spletnih medijev o potencialnem varnostnem dogodku pri nas, za katero policijski postopek še poteka," so zapisali.

Policisti so po nedavni grožnji z nasiljem v teh dneh okrepili prisotnost v okolici šol. Tudi danes so izvajali aktivnosti za zagotavljanje varnosti, z ukrepi pa bodo nadaljevali tudi v prihodnjih dneh. Pri tem sodelujejo z vodstvi šol.

Pouk na šolah potekal kot običajno, nekaj učencev manjkalo

Po besedah več ravnateljev osnovnih šol je pouk danes potekal kot običajno. Na nekaterih šolah so zaradi grožnje z nasiljem okrepili varovanje. Poleg tega so se učitelji z učenci pogovarjali o aktualnem dogajanju in morebitnih strahovih. Ravnateljica Osnovne šole Tabor I Maribor Martina Rajšp je dejala, da je na njihovi šoli, ki jo obiskuje okoli 600 učencev, nekoliko manj otrok kot običajno. Ocenila je, da manjka približno tretjina učencev. Odsotnost nekaterih otrok je bila napovedana zaradi muslimanskega praznika, nekaj otrok pa po oceni ravnateljice verjetno manjka zaradi objav o grožnji z nasiljem na eni od osnovnih šoli v zadnjih dneh.

Ravnateljica Osnovne šole Lava v Celju Marijana Kolenko je dejala, da so bili z učitelji dogovorjeni, da pouk izvajajo kot običajno, so pa bili bolj pozorni na počutje otrok. "Menim, da dobro in umirjeno kljubujemo vzdušju v okolju. Šolo imamo vedno zaklenjeno, informatorka pa skrbi za vstope v šolo. Prav tako smo okrepili dežurstvo učiteljev. Pouk normalno teče tudi v učilnici na prostem. Starše smo pomirili in sem zelo vesela, da nam zaupajo in so otroci v šoli. Želim, da tako tudi ostane," je dejala.

Tudi pouk na Prvi osnovni šoli Slovenj Gradec je potekal normalno, so pa izvedli dodatne razredne ure, na katerih so se pogovarjali o občutkih glede dogajanja in objav v medijih, je povedala ravnateljica šole Lidija Konečnik Mravljak.

Tudi na Osnovni šoli Drska v Novem mestu je po besedah v. d. ravnatelja Davida Imperla pouk potekal po ustaljenem urniku, je pa čutiti, da je dogajanje, povezano z grožnjami, pri otrocih in zaposlenih pustilo določene posledice. Kar nekaj staršev je sporočilo, da njihovih otrok danes ne bo v šolo. "Pri tem kot razlog navajajo predvsem varnostne pomisleke ter izražajo željo po zagotovitvi varnostnika oziroma nekega dodatnega stalnega varovanja, kjer pa smo kot šola zelo omejeni in odvisni predvsem od ustanovitelja oziroma občine ali države," je povedal Imperl.