V okolici vodnega zajetja Hrastje zaznali presežne vrednosti tetrakloroetena

Arso je zaradi zaznanega onesnaženja preučil model toka podzemnih voda in naročil vzorčenje in analizo podzemne vode na devetih opazovalnih vrtinah v bližini vodnega zajetja Hrastje.

Agencija za okolje je bila o onesnaženju s tetrakloroetenom obveščena 11. januarja. Gre za kemikalijo, katere uporaba je regulirana. Uporablja se za kemično čiščenje, razmaščevanje in v laboratorijih.

Na karti so prikazane zadnje izmerjene koncentracije v podzemni vodi Ljubljanskega polja.

Danes so objavili preliminarne rezultate analiz podzemne vode. Ti so v določenih vzorcih pokazali presežne vrednosti tetrakoloetena.

Na karti, ki so jo objavili, so z rdečimi oz. oranžnimi pikami prikazane lokacije, kjer vsebnost tetrakloroetena presega standard kakovosti iz uredbe o stanju podzemne vode, ki znaša 2 mikrograma na liter. Odstopanje so zaznali na ožjem območju v neposredni bližini križišča obvoznice s Šmartinsko cesto v smeri proti vodarni Hrastje.

Kot so zapisali na Arsu, varnost pitne vode ni ogrožena, saj so po zagotovilih podjetja Voka Snaga Ljubljana vodnjaki, ki so obremenjeni s tetrakloroetenom, ne uporabljajo za oskrbo s pitno vodo. Voda se tam ne črpa od novembra lani.

Agencija je o onesnaženju obvestila institucije, katerih naloga je določitev povzročitelja onesnaženja.

V Voka Snaga poudarjajo, da je načrpana voda vodnjakov, ki se uporabljajo za oskrbo s pitno vodo, in pitna voda v javnem vodovodnem sistemu zdravstveno ustrezna in skladna z določbami zakonodaje. Oskrba z vodo tako poteka nemoteno.