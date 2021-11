Potnikov, ki ne izpolnjujejo pogoja PCT, zelo malo

Medtem ko v drugih državah zaradi slabe epidemiološke slike zaostrujejo ukrepe, pri nas dodatnih ukrepov za zdaj ni. Še vedno velja pogoj PCT za vse dejavnosti, nenujne trgovine in javni potniški promet. Da je povsod in posebej v javnem prometu nujno dosledno preverjanje tega pogoja, v nasprotnem primeru bi lahko znova omejili število potnikov, je opozoril minister za zdravje. Na železnicah in mestnem prometu pravijo, da izpolnjevanje pogoja PCT redno preverjajo in da je potnikov, ki ga ne izpolnjujejo, zelo malo.