V opoziciji obsodili nasilne proteste. Vzrok vidijo v nezaupanju v vlado

V SD so nad dogajanjem zaskrbljeni. Kot je dejal poslanec SD Dejan Židan , razumejo ljudi, ki trenutnega stanja v državi ne morejo več prenašati. "Vidimo, kako so ljudje obupani. Vidimo, kako so pogosto potisnjeni na rob in čez rob," je dejal. Poudaril je, da so protesti legitimni in da imajo podlago v "demokratični ureditvi družbe" . Izrazil je zaskrbljenost nad vlado, ki da je "najbolj neuspešna vlada pri obvladovanju epidemije v Evropi" . Očital ji je tudi, da njihovih predlogov ne upošteva in deluje "mimo izrecnih stališč slovenske stroke" .

Vodja poslancev LMŠ Brane Golubović je mnenja, da vlada ne zna upravljati z epidemijo. Po njegovih besedah se lahko ljudje identificirajo z ukrepi vlade le, ko zaupajo, da bo vlada delovala "pošteno, v njihovo korist, strokovno" . V tem trenutku pa temu ni tako in bi vlada morala odstopiti, je menil.

Protesti proti PCT ukrepom in vladi.

"Zaradi nesposobnosti te vlade in politično nastavljenih ljudi, ki naj bi predstavljali stroko, ni znala ljudem razložiti, kaj je prav, ni znala razložiti, kako se lahko skupaj spravimo iz te godlje in ni znala normalno komunicirati z ljudmi," je ocenil vodja poslanske skupine Levice Matej T. Vatovec. Po njegovem mnenju se napetosti v družbi od začetka epidemije zaradi tega stopnjujejo, nasilni protesti pa da so "neposreden rezultat dela te vlade". Rešitev pa tudi Vatovec vidi v odstopu vlade.

Generalni sekretar SAB Jernej Pavlič je povedal, da so v njihovi stranki občutili "jezo, žalost in nemoč posameznikov v državi" ob uvedbi pogoja PCT (preboleli, cepljeni, testirani), zato zahtevajo ukinitev teh pogojev za obisk zdravnika, bencinskih servisov in uporabo javnega potniškega prometa. Predlagajo, da se pred vsemi zdravstvenimi institucijami uvede brezplačno testiranje za vse, ki morajo obiskati zdravnika.

Čeprav so po njegovem mnenju dejanja vlade zadnjih dveh tednov kaplja čez rob, nasilnih protestov ne podpirajo in želijo, da ljudje izražajo svoja mnenja na miren in dostojen način.