V ormoški bioplinarni novo onesnaženje: resna nevarnost za okolje

Mobilna enota ekološkega laboratorija Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) je intervencijo zaradi izlitja snovi opravila 11. junija. Kot so na NLZOH zapisali v poročilu, so vzorce snovi odvzeli iz drenažnega jaška in s površine cestišča.

Analize kažejo na onesnaženje, ki znatno presega običajne mejne vrednosti za zakonsko določene parametre. "Zaznane koncentracije težkih kovin, kot so arzen, baker, cink, svinec in krom, predstavljajo okoljsko tveganje, saj lahko ob dolgotrajni izpostavljenosti vplivajo na talne in vodne ekosisteme ter zdravje ljudi," so navedli.

"Posebej zaskrbljujoče so izjemno visoke vrednosti amonijevega dušika ter kemijske in biokemijske potrebe po kisiku, ki kažejo na prisotnost večjih količin organskih snovi v odpadni vodi. Te snovi lahko povzročijo hipoksijo v vodnih okoljih, kar vodi v pogin vodnih organizmov," so zapisali.