V Ormožu bodo zgradili Skupnostni center za ljudi z demenco

"Projekt odgovarja na vse izrazitejše demografske, zdravstvene in socialne potrebe lokalnega prebivalstva ter pomeni pomemben korak pri razvoju storitev dolgotrajne oskrbe v domačem okolju," je dejal ormoški župan in dodal, da bo center namenjen tudi zaposlenim v zdravstvenih, socialnovarstvenih in storitvenih dejavnostih in prostovoljcem, pa tudi širši javnosti ter otrokom in mladostnikom, vključenim v vzgojno-izobraževalne programe.

Kot je povedal Vrbnjak, z vzpostavitvijo novega skupnostnega centra uresničujejo vizijo celovite, dostopne in skupnostno usmerjene podpore osebam z demenco in drugimi oblikami upada kognitivnih funkcij ter njihovim svojcem.

Vizija za Skupnosti center za oskrbo ljudi z demenco in drugimi oblikami upada kognitivnih funkcij.

Vizija za Skupnosti center za oskrbo ljudi z demenco in drugimi oblikami upada kognitivnih funkcij. Občina Ormož

Vizija za Skupnosti center za oskrbo ljudi z demenco in drugimi oblikami upada kognitivnih funkcij.

Vizija za Skupnosti center za oskrbo ljudi z demenco in drugimi oblikami upada kognitivnih funkcij. Občina Ormož

Vizija za Skupnosti center za oskrbo ljudi z demenco in drugimi oblikami upada kognitivnih funkcij.

Vizija za Skupnosti center za oskrbo ljudi z demenco in drugimi oblikami upada kognitivnih funkcij. Občina Ormož

Nov objekt s skupno površino 605 kvadratnih metrov bodo zgradili v neposredni bližini centra za starejše občane in zdravstvenega doma, v njem pa bodo uredili večnamenski prostor za dnevne aktivnosti oseb z demenco, prostore za svetovalno delo ter individualne in skupinske obravnave, tri prostore za počitek, čajno kuhinjo ter sanitarne, servisne in tehnične prostore.

V njem bodo omogočili izvajanje dnevnih aktivnosti za osebe z demenco, svetovalne storitve za svojce, preventivne in izobraževalne programe ter dejavnosti nevladnih organizacij in prostovoljcev. Namen projekta je uporabnikom zagotoviti varno, dostopno in strokovno podprto okolje, njihovim družinam pa pomoč in razbremenitev pri vsakodnevni skrbi.

Kot so še pojasnili na ormoški občini, bo objekt zasnovan kot energetsko učinkovita stavba z uporabo trajnostnih materialov in zeleno streho. Zaradi umestitve v bližino obstoječih zdravstvenih in socialnovarstvenih ustanov bo omogočal tesnejše povezovanje različnih strokovnih služb ter celovitejšo obravnavo uporabnikov.

Projekt sicer izvajajo v širšem partnerstvu, v katerem je Občina Ormož vodilni partner, sodelujejo pa še Mestna občina Ptuj, občine Kidričevo, Slovenska Bistrica in Sveti Tomaž ter Center za starejše občane Ormož, Zdravstveni dom Ormož, Psihiatrična bolnišnica Ormož, Društvo Spominčica Ormož in Ljudska univerza Ormož.

Investicijo bodo delno financirali s sredstvi evropske kohezijske politike, saj je ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve zagotovilo 1,2 milijona evrov nepovratnih sredstev.