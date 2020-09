V OŠ 8 talcev Logatec meteorna voda zalila prostore, tudi dve učilnici

Kot je pojasnila ravnateljica OŠ 8 talcev Logatec Karmen Cunder, so uspeli pouk v živo vseeno ohraniti z združevanjem dveh skupin pri predmetu Naravoslovje in tehnika ter rotiranjem enega od dveh razredov, ki sta ostala brez učilnice, po učilnicah ostalih razredov, medtem ko imajo ti športno vzgojo. Pri tem sicer še niso uspeli misliti na preventivne ukrepe glede covida-19 je priznala ravnateljica in dodala, da gre za začasno rešitev. Po njenih navedbah je poplavljena ena učilnica, druga pa je nedostopna zaradi poplave na hodniku.

Do poplave na površini 150 kvadratnih metrov je po navedbah gasilcev prišlo zaradi napake pri gradnji prizidka šoli. Po navedbah Cundrove pa še ni jasno, zakaj točno je prišlo do poplave.

"Pri gradnji prizidka so morali odpreti del strehe, da so lahko betonirali novo ploščo. Ta del strehe so sicer zakrili nazaj, ampak še ni bilo žlebov in napušča." Prav tako del plošče, na katero je bila začasno speljana voda, ni končan, je dejala Cundrova. Deluje, kot da v podjetju Lesnina MG niso predvideli padavin, je dodala.

Podjetju so po njenih besedah dali pogoj, da v treh dneh sanira poplavljene prostore tako, da bodo učilnice spet uporabne. V tem času morajo razvlažiti prostore, zamenjati mavčne plošče, skozi katere je tekla voda, in poskrbeti za varnost električne napeljave, saj je voda tekla tudi izpod luči.

Poleg tega je poplavila tudi kanalizacija ob šoli, ki so jo med gradnjo prizidka odprli, ne pa tudi zaprli, je potrdila Cundrova. Pojasnila je, da je v kanalizacijo nanašalo material, dokler se ni zamašila, in v torek nato udarila na površje.