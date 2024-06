V OŠ Bistrica pri Tržiču po požaru že pouk in priprave na prenovo

Po sredinem požaru so v četrtek in petek intenzivno čistili šolo in okolico, potekala je kriminalistična preiskava, na pogorišču so bili tudi preiskovalci Nacionalnega forenzičnega laboratorija. Za čiščenje šole je poskrbela Komunala Tržič skupaj z učitelji. "Šola je bila tako v petek bolj ali manj že počiščena, streho pa smo zavarovali s folijo," je za STA pojasnil tržiški župan Peter Miklič .

Potem ko je vseh 367 učencev v četrtek in petek ostalo doma, so se danes vrnili v šolo. Pred tem so opravili meritve, ki niso pokazale prisotnosti nevarnih snovi. Učilnic razredne stopnje požar ni zajel, zato je bilo treba prostore le prezračiti in so po skupni oceni varni za uporabo, učilnice na predmetni stopnji pa v celoti ostajajo zaprte, saj nekateri prostori zahtevajo temeljiti obnovo.

Za učence predmetne stopnje zato pouk poteka v drugih učilnicah in telovadnici. Ravnateljica Dina Pintarič je starše učencev pred ponovnim prihodom v šolo tudi prosila, naj se z otroki doma pogovorijo o tem, da je del šole gradbišče in je zadrževanje tam nevarno ter prepovedano.

Pouk bodo prilagodili in ga izpeljali do konca šolskega leta

S prilagoditvijo dela v šoli bodo poskrbeli, da bodo izpeljali še zadnja dva tedna pouka v tem šolskem letu, do začetka prihodnjega šolskega leta pa župan upa, da bo obnova šole končana. Gre sicer za precejšnjo bitko s časom. "Plus je, da so pred nami počitnice, ampak izziv je, kako začeti graditi v manj kot enem mesecu, kar je v naši državi skoraj misija nemogoče," je na birokratske ovire opozoril župan.