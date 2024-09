V OŠ tudi otroci z lažjimi motnjami v duševnem razvoju in avtistični otroci

Otroci z lažjimi motnjami v duševnem razvoju in avtistični otroci se lahko po novem izobražujejo v običajnih osnovnih šolah in ne le v šolah s prilagojenim programom. Izobražujejo se sicer po prilagojenem učnem programu, z njimi delajo specialni pedagogi, imajo svoje učilnice. Na Osnovni šoli Livada, kjer imajo za zdaj tri takšne učence, smo preverili, da v učilnici ne manjka dobre volje in ustvarjalnosti. Ostali učenci pa so novopečene prvošolce sprejeli res prisrčno, kar je tudi glavni cilj novosti.