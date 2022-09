V Osilnico in Kostel na pomoč pri odstranjevanju posledic poplav prihaja vojska

"Na zaprosilo občin Kostel in Osilnica je bila aktivirana Slovenska vojska. Gre za pomoč pri odstranjevanju posledic poplav," je na Twitterju sporočil Šarec.

Razmere v Osilnici in Kostelu so se po dveh dnevih padavin v nedeljo že začele umirjati, tudi reka Kolpa z okoliškimi pritoki se je počasi začela vračati nazaj v strugo.

Zaradi posledic poplav so še vedno popolne zapore na cestah Zgornji Čačič–Osilnica pri Podvrhu in Petrina–Mirtoviči.

Z občine Osilnica so nam sporočili, da so danes začeli tudi s popisom škode, a konkretnih podatkov še ne morejo podati. Prav tako v občini še ni možen avtobusni prevoz do šole, zato je občina v nedeljo zvečer starše obvestila, da šolarji ostanejo doma.

Tako v občini Osilnica kot občini Kostel do preklica velja ukrep prekuhavanja vode.