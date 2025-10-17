Svetli način
Slovenija

V osnovni šoli po novem manj ocen, pisne ne bodo več prevladovale

Ljubljana, 17. 10. 2025 15.19 | Posodobljeno pred 9 minutami

STA , D.L.
Nov pravilnik o ocenjevanju znanja in napredovanju učencev v osnovni šoli, ki začne veljati v soboto, razširja nabor načinov ocenjevanja, znižuje minimalno število ocen in uvaja možnost medpredmetnega ocenjevanja. Če je doslej za ponavljanje testa zadostovala tretjina negativnih ocen, je po novem meja postavljena pri polovici. Učitelj pa bo avtonomen pri oblikovanju zaključne ocene predmeta, ki ne bo več nujno predstavljala povprečja ocen.

Šolarji
Šolarji FOTO: Shutterstock

Vsebina novega pravilnika o ocenjevanju znanja in napredovanju učencev v osnovni šoli sledi spremembam zakona o osnovni šoli in spremembam učnih načrtov ter drugih novosti, ki bodo prispevale k dvigu kakovosti vzgojno-izobraževalnega procesa v osnovni šoli, so navedli na ministrstvu za vzgojo in izobraževanje.

Pravilnik ukinja koncept preverjanja znanja, ki se je v praksi doslej izvajal predvsem v obliki poskusnih pisnih preizkusov znanja. Preverjanje znanja se odslej krepi kot redni del učnega procesa, so navedli.

Pisno ocenjevanje ne sme več prevladovati

Ključna novost pravilnika je razširitev nabora različnih načinov ocenjevanja znanja. Večina ocen pri določenem predmetu tako ne sme biti več pridobljena s pisnimi preizkusi znanja. Opredeljuje tudi možnost kombinacije različnih načinov ocenjevanja za pridobivanje ene ocene. "To v praksi pomeni, da bo obremenitev učencev med šolskim letom bolj enakomerno razporejena," so navedli na ministrstvu.

Uvaja pa tudi možnost medpredmetnega ocenjevanja, učenec bo tako za posamezni izdelek oz. dejavnost pridobil ocene pri več predmetih.

Druge načine ocenjevanja so uvedli z namenom, da bi odpravili t. i. kampanjsko učenje ob koncu ocenjevalnih obdobij, je ob predstavitvi pravilnika dejal minister za vzgojo in izobraževanje Vinko Logaj. Na ta način se bo pritisk na učence ob koncu ocenjevalnega obdobja zmanjšal, ocene pa se bodo porazdelile skozi celotno šolsko leto, je dodal.

Manj ocen: dve namesto treh in štiri namesto šestih

Zmanjšuje se tudi minimalno število ocen. Pri predmetih, ki se izvajajo največ dve uri tedensko, sta odslej obvezni minimalno dve in ne več tri ocene. Pri predmetih, ki se izvajajo več kot dve uri tedensko, pa so obvezne štiri in ne več šest ocen.

Pravilnik ohranja omejitev, da se lahko tedensko pišeta zgolj dva pisna preizkusa znanja, uvaja pa omejitev, da se na dan pisnega preizkusa znanja učencev ne sme ustno ocenjevati pri drugih predmetih. Lahko pa se na isti dan ocenjujejo ostali izdelki, npr. likovni in tehnični ter nastopi in druge dejavnosti.

Novost je tudi, da se znanje učenca s pisnim preizkusom ne sme več ocenjevati tri in ne pet dni pred zaključkom ocenjevalnega obdobja, razen v primeru ponavljanja pisnega ocenjevanja.

"Verjamem, da ocenjevanje posameznega učenca dvakrat ali trikrat v dnevu ni korektno do učencev," je dejal Logaj. Z vidika učiteljev pa bo to terjalo sodelovanje v kolektivu.

Ocenjevanje pisnih preizkusov znanja se bo po novem ponovilo, ko bo najmanj polovica učencev v razredu ocenjena negativno. Doslej je za ponavljanje zadostovala tretjina negativnih ocen.

Končna ocena ne bo več nujno povprečje vseh ocen

Učitelj bo po novem avtonomen pri oblikovanju zaključne ocene določenega predmeta, ki ne predstavlja nujno aritmetične sredine vseh pridobljenih ocen. Avtonomnost učitelja pri ocenjevanju je po navedbah ministrstva tako izpostavljena kot eno izmed temeljnih načel ocenjevanja.

"Želimo, da je preverjanje znanja del procesa, kjer učitelj in učenec dobita povratno informacijo o doseganju standardov znanja," je dejal Logaj. Izpostavil je načela in javnost ocenjevanja, s katerimi se krepi vloga učitelja, starši in učenci pa imajo zelo jasne informacije o tem, kako bo potekalo ocenjevanje.

Pravilnik bo danes objavljen v uradnem listu, veljati pa bo začel v soboto in za tekoče šolsko leto. V naslednjih tednih bodo izvedli tudi posvete z ravnatelji, na katerih jim bodo predstavili vsebino pravilnika in možnosti, ki jih ta prinaša za učitelje, je dodal Logaj.

