'V osnovnih šolah bi potrebovali specializirano skupino za psihološko podporo'

"Ne gre nam samo za plače in nismo mučeniki," je dejala Anja Koželj, učiteljica razrednega pouka na kranjski osnovni šoli Jakoba Aljaža. Želijo namreč opozoriti na vse večje duševne stiske otrok in učiteljev.

"V tretjem razredu sem imela učenca, me je pošiljal v klavnico, kjer bi naj me zaklali, in doživljal neke izbruhe, da so leteli stoli, da so letele stvari, tako da sem praktično vsak dan vodila otroke v jedilnico, da smo lahko speljali vsaj del učnega procesa," je pojasnila Koželjeva.

Če smo še nekaj let nazaj imeli predvsem učiteljsko vlogo, iskali zanimive učne vsebine, načine motivacije za učence, je danes, opozarjajo učitelji, naša vloga drugačna. "Velik del našega vsakdana se ukvarjamo z vedenjskimi težavami," je dodala. Imamo seminarje, izobraževanja o nasilju, a potrebovali bi pomoč ob konkretnih dogodkih, so odločni učitelji in ravnatelji.

Potrebovali bi neko specializirano skupino, je prepričana ravnateljica OŠ Jakoba Aljaža, Lucija Rakovec. "Da bi dejansko lahko bila zadolžena za določeno področje in bi na šolo prišli kot neka intervencijska skupina."

Ponujajo konkretno rešitev: psihoterapevtska supervizija ter številčna okrepitev šolskih svetovalnih služb. "Vsi strokovnjaki so dobrodošli, sem pa omenila tudi vključitev supervizorjev iz vrst psihoterapevtov ravno zaradi njihove številčnosti," je opozorila Koželjeva.