V ozadju dražbe mačke poskus reševanja: mačka kupljena na črnem trgu

In zdaj postane še bolj nenavadno: v ozadju ne gre za izterjavo dobrih 400 evrov visokega dolga Sarine lastnice, pisno sporočijo danes z veterinarske klinike Moj vet:

’’Gre za divjo mačko, pripeljano iz divjine in kupljeno na črnem trgu. Mačka živi v bloku v Ljubljani v 9. nadstropju, od koder je lastnici le-te padel drug maček, navaden mešanec, ki ga je lastnica pripeljala na zdravljenje v našo kliniko. Žal lastnica za zdravljenje živali računa ni poravnala. Lastnica je zahtevala, da se mačka kljub zelo hudim poškodbam intenzivno zdravi. Muc je, žal, tekom noči poginil. Ker lastnica računa ni poravnala in se ni odzvala na številne pozive in opomine, smo morali kot dober gospodar odreagirati in smo bili zoper njo prisiljeni vložiti ustrezno pravno sredstvo.’’