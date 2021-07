V OZS razočarani nad sprejetim interventnim zakonom

"V Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije smo razočarani nad sprejetim zakonom, saj ne vsebuje podaljšanja ukrepov čakanja na delo in temeljnega dohodka za samozaposlene, povračila nadomestil za višjo silo in karanteno delavcev in samostojnih podjetnikov, enkratnega dodatka za vse prizadete panoge (kritje izpada prihodkov), ukrepa nekritih fiksnih stroškov, podaljšanja moratorijev kreditov, subvencioniranja regresa za vse dejavnosti, prav tako pa še vedno velja, da bodo podjetja morala vračati prejeto pomoč države," so sporočili.

Skladno z interventnim zakonom bodo delodajalci lahko delavcem, ki jim ne morejo zagotoviti dela, odredili skrajšani delovni čas, ne pa tudi čakanja na delo, zaradi česar bo strošek delodajalcev bistveno višji, opozarja OZS, in to kljub dejstvu, da je obseg poslovanja nižji, da je malo gospodarstvo v krču in da še vedno obstajajo določene omejitve pri poslovanju v gostinstvu in pri avtobusnih prevoznikih, ki so vezani na gostinstvo in turizem.

Predsednik OZS Branko Meh pričakuje, da bo vlada čim prej pristopila k pripravi novega interventnega zakona ali PKP9, ki bo vključeval ukrepe za vse dejavnosti, ki so bile prizadete zaradi epidemije in z njo povezanih ukrepov. "Sedaj je treba pomagati malemu gospodarstvu, ki je hrbtenica slovenskega gospodarstva, da čim prej okreva. Uspešno gospodarstvo je namreč pogoj za to, da bodo dobro živeli vsi državljani v Republiki Sloveniji," je prepričan Meh.

Kot pravijo na OZS, so ves čas sprejemanja interventne zakonodaje opozarjali na potrebo po vključitvi sofinanciranja regresa vsem, ki jim je bilo poslovanje onemogočeno ali bistveno oteženo. "Žalosti nas, da je zakonodajalec pozabil na nekatere storitvene dejavnosti, kljub dejstvu, da so bile z odlokom vlade več mesecev zaprte oziroma jim je bilo poslovanje onemogočeno ali bistveno oteženo."

OZS tako vladi predlaga, da bi se podaljšali moratoriji kreditov do aprila 2022, saj poslovanje mnogih še ni na ravni pred epidemijo in najbrž še nekaj časa ne bo. Gostinci pa še vedno vztrajajo, naj se uvede znižana stopnja DDV-ja za storitve gostinstva in turizma, in sicer najmanj do konca leta 2022.