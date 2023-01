V paketu na londonskem letališču našli uran, 60-letnega lastnika aretirali

Na londonskem letališču so konec decembra ob rutinskem pregledu tovora v enemu izmed paketov, ki je prišel iz arabskega emirata Oman, našli manjšo količino urana. A lastnika paketa z odpadnim železom niso mogli izslediti vse do sobote, ko so le prišli na sled 60-letniku iz Cheshira.

Še isti dan so ga na podlagi zakonov o preprečevanju terorizma tudi aretirali, a je zaradi vplačane varščine zapor že zapustil. Poveljnik enote za boj proti terorizmu iz vrst londonske policije je ob tem dejal, da je odkritje nedvoumno zaskrbljujoče. "Vendar dokazuje učinkovitost preverjenih postopkov," je dodal. Javnost pa pomiril, da incident kljub aretaciji ni predstavljal grožnjo varnosti.

Aprila naj bi se sicer sojenju 60-letniku nadaljevalo. Na njegovem domačem naslovu sicer niso našli nobenega drugega nevarnega materiala, kaznivo dejanje, zaradi katerega pa so ga ovadili pa se nanaša na izdelavo radioaktivnih materialov.