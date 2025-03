Golob v Parizu na razširjeni koaliciji voljnih

Ideja o koaliciji voljnih se je oblikovala na neformalnem vrhu o Ukrajini v začetku meseca v Londonu in naj bi nadzorovala izvajanje morebitnega mirovnega dogovora med Ukrajino in Rusijo. Pripravljenost na sodelovanje v njej naj bi doslej izrazilo več kot 20 držav.

V Pariz potuje tudi Robert Golob, ki je sicer že večkrat poudaril, da Slovenija ne bo sodelovala v koaliciji voljnih."Slovenija ne sodeluje v nobeni koaliciji voljnih in tudi ne bo sodelovala v koaliciji voljnih. Bomo pa, če bo stvar koordinirana skozi uradne institucije, kot so Združeni narodi, resno razmislili o sodelovanju pri vzdrževanju miru," je pojasnil v začetku marca.

Kot so sporočili iz njegovega kabineta, se premier v Pariz odpravlja na neformalno srečanje voditeljev o miru in varnosti za Ukrajino. Razpravljali bodo o nadaljnjih korakih za učinkovito implementacijo dogovorov, ki bi lahko vodile do prekinitve ognja ter trajnega miru.