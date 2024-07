Golob v Pariz presenetljivo brez spremljevalke, Klakočar Zupančičeva čaka vabilo

Na slovesnosti v Parizu bo ob rekordni 90-članski slovenski olimpijski zasedbi dobro zastopan tudi naš politični vrh. Tako predsednica republike kot predsednik vlade sta se že udeležila sprejema pri predsedniku Macronu, spremljala sta tudi slavnostno odprtje iger. Tam bi morala biti tudi premierjeva spremljevalka Tina Gaber, a se ta, po tem ko je že bila na letališču, na letalo ni vkrcala. Zakaj ne? Golob je sicer v Parizu že obiskal Slovensko hišo, kot je dejal, jo bodo s ponosom predstavljali tujcem iz celega sveta, tako športnikom kot nešportnikom in vsem, ki jih bo zanimala. Vabila v francosko prestolnico medtem ni dobila predsednica Državnega zbora Urška Klakočar Zupančič, ki priznava, da to odločitev olimpijskega komiteja obžaluje.

Že v četrtek je v Pariz odpotovala predsednica države Nataša Pirc Musar s soprogom. In Golob, a je sedež na letalu ob predsedniku vlade - presenetljivo - ostal prazen. Po tem, ko se je Tina Gaber na Instagramu že veselila kosila in druženja, kot je zapisala, z eno najljubših Brigitte Macron, pa je na koncu vseeno nepričakovano ostala v Sloveniji. Zakaj se Gabrova, ki naj bi že bila na letališču, na koncu ni vkrcala na letalo? V kabinetu so nam sicer potrdili, da so zanjo za okoli 500 evrov tudi že kupili letalsko vozovnico. Na vprašanje, kaj je šlo narobe, pa na kratko odgovorili, da zadeve ne komentirajo. Golob se bo v soboto sicer udeležil tudi odprtja Slovenske hiše ter si ogledal nekaj olimpijskih tekmovanj. "Žal jaz nisem prejela vabila na olimpijske igre, ne na otvoritev ne na kakšen drug dogodek v Parizu. Žal mi je, ampak tako je," medtem iz domovine dogajanje komentira predsednica Državnega zbora Urška Klakočar Zupančič, ki ne skriva razočaranja, da so vodilni v olimpijskem komiteju povsem spregledali predstavnike Državnega zbora, ki, kot pojasnjuje, nenazadnje odločajo o programu in financiranju športa. "Sem pa želela, da bi se lahko udeležila kateregakoli dogodka na paraolimpijskih igrah, zato sem sama kontaktirala olimpijski komite, ki je potem moje sodelavce povezal s paraolimpijskim komitejem in jaz upam, da vabilo dobimo." Za zdaj ga še niso dobili, četudi je olimpijski komite, tako se zdi, tudi ta vabila že razposlal. "Sam sem vabljen na paraolimpijske igre, na otvoritev. Kot resorni minister za področje invalidov. O datumu obiska se pa še pogovarjamo," o odhodu na paraolimpijske igre pravi minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnost Luka Mesec. Na osrednji del olimpijskih iger pa Mesec ne bo potoval. Bo pa njegova strankarska kolegica ministrica za kulturo Asta Vrečko in še trije drugi ministri: Matjaž Han, Klemen Boštjančič in Matej Arčon.

Golob je danes ob obisku Slovenske hiše sicer povedal, da je Slovenija izjemna dežela, ki nima samo izjemne narave, pač pa tudi izjemne športnice in športnike. Verjame, da bomo nanje v prihodnjih dneh zelo ponosni. Ob tem je izrazil čestitke Olimpijskemu komiteju Slovenije in vsem partnerjem in sodelavcem, ki so sodelovali pri pripravi Slovenske hiše. Dodal je, da je vlada soglasno podprla idejo o Slovenski hiši. "Soglasni smo bili, da moramo v Parizu to priložnost maksimalno izkoristiti, ne samo zato, da bi dobili čim več medalj, ampak da pustimo čim večji pečat," je pozval.

Predsednik vlade Robert Golob na obisku v Slovenski hiši v Parizu FOTO: Vlada RS icon-expand

Po njegovih besedah smo velikokrat ponosni na športnike, ko ti osvajajo medalje, po mesecu ali dveh pa nanje pozabimo. "Osrednja tema pogovorov s predsednikom olimpijskega komiteja je bila, kako se s spremembo zakonodaje na davčnem in pokojninskem področju približati potrebam, ki jih imajo športniki po zaključku kariere," je povedal. S predsednikom Olimpijskega komiteja Slovenije Franjem Bobincem se bo vlada na to temo ponovno srečala septembra. Golob k Macronu z zahvalo za podporo pri investiciji v Revozu Popoldan je imel Golob na programu tudi srečanje s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom in se mu zahvalil za podporo pri investiciji v proizvodnjo novega električnega twinga v Novem mestu. "Brez predsednika Macrona tega podpisa ne bi bilo in tudi zato sem tukaj v Parizu - da se mu osebno zahvalim za njegovo pomoč na tem področju," je ob obisku Slovenske hiše še povedal Golob.

Slovensko hišo je obiskal tudi gospodarski minister Matjaž Han, ki se je prav tako zahvalil slovenskim športnicam in športnikom ter olimpijskemu komiteju, da se lahko srečujejo na tako velikih in pomembnih tekmovanjih. Šport je Sloveniji odpiral vrata v svet in jo delal prepoznavno, je dejal ter menil, da je Slovenska hiša v Parizu fenomen, ker se jo zaradi prepoznavnih znakov in zelene barve hitro opazi. "Verjamem, da je poleg medalj, ki niso najbolj pomembne, poleg dobrih rezultatov športnikov, pomembno, kako promoviramo Slovenijo. In če jo lahko promoviramo prek športa, ki združuje ljudi, smo ljudje najboljši," je povedal Han. Dodal je, da se bo trudil, da bo vlada dala športu veljavo, ki si jo zasluži.

Slovenska hiša bo v času olimpijskih iger, med 27. julijem in 11. avgustom, informacijsko, predstavitveno in prireditveno sedišče Slovenije za francosko in svetovno javnost. V parku La Villette so tudi hiše nekaterih drugih nacionalnih olimpijskih komitejev, prav tako je tam največja uradna navijaška cona.