V parlamentarno klop Svobode sedla Mateja Zupan Josipović

, 01. 12. 2025 16.38 | Posodobljeno pred 27 minutami

STA , T.H.
V poslanske klopi Svobode je sedla nova poslanka Mateja Zupan Josipović. Poslancem največje vladne stranke se pridružuje po imenovanju dosedanjega poslanca Branka Zlobka na funkcijo ministra za notranje zadeve, s čimer mu je prenehala poslanska funkcija.

DZ je ob začetku današnje izredne seje potrdil poslanski mandat Mateji Zupan Josipović, ki je glede na volilni rezultat z zadnjih parlamentarnih volitev za Brankom Zlobkom naslednja v vrsti za prevzem mandata. V volilnem okraju Domžale 1 je na volitvah leta 2022 prejela 6595 oziroma 34,69 odstotka glasov volivcev.

Mateja Zupan Josipović je nova poslanka
Mateja Zupan Josipović je nova poslanka FOTO: DZ

Na poslanski funkciji bo tako nasledila novega notranjega ministra Zlobka, ki je poslanski mandat prav tako nastopil kot nadomestni poslanec. Poslanski skupini Gibanja Svoboda se je pridružil maja lani po odstopu poslanke Monike Pekošak.

Glede na rezultate državnozborskih volitev bi bil sicer naslednji v vrsti za poslanski mandat nekdanji predsednik uprave Luke Koper Dimitrij Zadel, ki pa se je odpovedal pravici opravljanja funkcije poslanca.

Zlobko je konec novembra poslansko funkcijo zapustil z imenovanjem na čelo notranjega ministrstva, kjer je nasledil Boštjana Poklukarja, ki je odstopil po oktobrskem napadu v Novem mestu, v katerem je življenje izgubil 48-letni Novomeščan.

poslanka Svoboda Mateja Zupan Josipović
