V parlamentarno klop Svobode sedla Mateja Zupan Josipović

DZ je ob začetku današnje izredne seje potrdil poslanski mandat Mateji Zupan Josipović , ki je glede na volilni rezultat z zadnjih parlamentarnih volitev za Brankom Zlobkom naslednja v vrsti za prevzem mandata. V volilnem okraju Domžale 1 je na volitvah leta 2022 prejela 6595 oziroma 34,69 odstotka glasov volivcev.

Na poslanski funkciji bo tako nasledila novega notranjega ministra Zlobka, ki je poslanski mandat prav tako nastopil kot nadomestni poslanec. Poslanski skupini Gibanja Svoboda se je pridružil maja lani po odstopu poslanke Monike Pekošak.

Glede na rezultate državnozborskih volitev bi bil sicer naslednji v vrsti za poslanski mandat nekdanji predsednik uprave Luke Koper Dimitrij Zadel, ki pa se je odpovedal pravici opravljanja funkcije poslanca.

Zlobko je konec novembra poslansko funkcijo zapustil z imenovanjem na čelo notranjega ministrstva, kjer je nasledil Boštjana Poklukarja, ki je odstopil po oktobrskem napadu v Novem mestu, v katerem je življenje izgubil 48-letni Novomeščan.