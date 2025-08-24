Svetli način
Slovenija

V pasu od Loga pri Brezovici do Bevke padala kot jajce velika toča

Ljubljana, 24. 08. 2025 07.48 | Posodobljeno pred 37 minutami

U.Z.
V soboto je v bližini Ljubljane nastala supercelična nevihta, določene predele na območju Horjula, Polhovega Gradca in Vrhnike je zajelo močno neurje s točo. Ta je bila ponekod debela kot oreh in je povzročila precejšnjo škodo, zlasti na kmetijskih površinah. Od danes naprej bo sicer vreme postreglo z več sonca, nepovedujejo vremenoslovci. Jutra bodo še sveža, čez dan pa bo vsak dan topleje.

V soboto so v okolici Vrhnike prevladovali nekoliko izrazitejši pogoji za razvoj močnih neviht – prisoten je bil strižni veter, MLCAPE je dosegal okoli 500 J/kg –, ob vplivu orografije pa so se nevihtne celice še dodatno okrepile. Kljub temu pa vremenoslovci tako velike toče niso pričakovali, so zapisali na portalu Neurje.si.

Potem ko je supercelična nevihta s točo povzročila precejšnjo škodo na območju Vrhnike, je dosegla še Cerknico.

O toči so poročali z Loga pri Brezovici, Horjula, Drenovega Griča in Polhovega Gradca.

"Toča je bila ponekod debela kot oreh, ponekod jo je padlo toliko, da so jo lahko odmetavali z lopatami. Toča je napravila precejšnjo škodo, zlasti na kmetijskih površinah," so sporočili na portalu Meteoinfo Slovenija.

Na območju Bevke je toča ponekod dosegla velikost kokošjega jajca in prav tako povzročila škodo na kmetijskih pridelkih.

Sveža jutra in vsak dan topleje

Kakšno vreme pa nas čaka zdaj? Danes bo zmerno, občasno predvsem v hribih pretežno oblačno. Nekoliko več sonca bo na Primorskem, kjer bo pihala šibka burja. Drugod bo sredi dneva in popoldne pihal jugovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Primorskem okoli 25 C.

Jutra bodo še sveža, čez dan pa bo vsak dan topleje.
Jutri bo pretežno jasno, tu in tam bo zjutraj nekaj kratkotrajne megle ali nizke oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11, na Primorskem okoli 14, najvišje dnevne od 22 do 25, na Primorskem do 27 C.

V torek bo pretežno jasno. Popoldne se bodo začeli oblaki nabirati v Posočju ter na območju Snežnika, tam bo zapihal jugozahodnik. V sredo se bo nadaljevalo večinoma sončno vreme, v hribovitem svetu zahodne Slovenije pa bo zmerno do pretežno oblačno. Pihal bo jugozahodnik. Jutra bodo še sveža, čez dan pa bo vsak dan topleje.

KOMENTARJI (8)

machines
24. 08. 2025 08.34
za v brandy
ODGOVORI
0 0
Uporabnik1935308
24. 08. 2025 08.16
+2
Me pa res zanima: ali je sedaj v uporabi kakšna nova slovnica? Kaj je sedaj po novem pravilno- do Bevk ali do Bevke. Prosim za obrazložitev. Že v naprej hvala
ODGOVORI
3 1
radar
24. 08. 2025 08.29
To je pidobno kot se vse bolj uporablja besedna zveza "do mene" kot pa "k meni". Zgleda, da so nas vcasih ucili cudno slovenscino... odgovor na tvoje vprasanje. Do Bevk. Lp
ODGOVORI
0 0
Lock out
24. 08. 2025 08.13
+5
Včeraj toča v Bevkama.
ODGOVORI
5 0
radar
24. 08. 2025 08.30
Zal se cuti vpliv....
ODGOVORI
0 0
Korošec77
24. 08. 2025 08.07
+7
Od Loga do Bevk, ne Bevke. Naj samo dodam, da je pred kratkim na Filozofski fakulteti potekala prav debata o tem, kaj storiti, da novinarstvo ne bo več neko pribežališče faliranih študentov in ostalih, ki kam drugam ne morejo. Prosim, pokažite, da lahko dvignete nivo slovnice in slovenščine, ker katerikoli portal odpremo, rabi človek samo osemletko, da vidi v tekstu kup napak, ki so res moteče.
ODGOVORI
7 0
traparija
24. 08. 2025 08.13
+3
ne bodo ker vse kar je boljše je predrago in nepotrebno. novine so pač postale slepo črevo.
ODGOVORI
3 0
traparija
24. 08. 2025 08.06
+4
do Bevke, loooool.
ODGOVORI
4 0
