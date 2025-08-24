V pasu od Loga pri Brezovici do Bevke padala kot jajce velika toča

V soboto je v bližini Ljubljane nastala supercelična nevihta, določene predele na območju Horjula, Polhovega Gradca in Vrhnike je zajelo močno neurje s točo. Ta je bila ponekod debela kot oreh in je povzročila precejšnjo škodo, zlasti na kmetijskih površinah. Od danes naprej bo sicer vreme postreglo z več sonca, nepovedujejo vremenoslovci. Jutra bodo še sveža, čez dan pa bo vsak dan topleje.

V soboto so v okolici Vrhnike prevladovali nekoliko izrazitejši pogoji za razvoj močnih neviht – prisoten je bil strižni veter, MLCAPE je dosegal okoli 500 J/kg –, ob vplivu orografije pa so se nevihtne celice še dodatno okrepile. Kljub temu pa vremenoslovci tako velike toče niso pričakovali, so zapisali na portalu Neurje.si.

Potem ko je supercelična nevihta s točo povzročila precejšnjo škodo na območju Vrhnike, je dosegla še Cerknico. O toči so poročali z Loga pri Brezovici, Horjula, Drenovega Griča in Polhovega Gradca.

"Toča je bila ponekod debela kot oreh, ponekod jo je padlo toliko, da so jo lahko odmetavali z lopatami. Toča je napravila precejšnjo škodo, zlasti na kmetijskih površinah," so sporočili na portalu Meteoinfo Slovenija.

Na območju Bevke je toča ponekod dosegla velikost kokošjega jajca in prav tako povzročila škodo na kmetijskih pridelkih.

Sveža jutra in vsak dan topleje

Kakšno vreme pa nas čaka zdaj? Danes bo zmerno, občasno predvsem v hribih pretežno oblačno. Nekoliko več sonca bo na Primorskem, kjer bo pihala šibka burja. Drugod bo sredi dneva in popoldne pihal jugovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Primorskem okoli 25 C.

Jutra bodo še sveža, čez dan pa bo vsak dan topleje.