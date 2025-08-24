V pasu od Loga pri Brezovici do Bevke padala kot jajce velika toča

V soboto so v okolici Vrhnike prevladovali nekoliko izrazitejši pogoji za razvoj močnih neviht – prisoten je bil strižni veter, MLCAPE je dosegal okoli 500 J/kg –, ob vplivu orografije pa so se nevihtne celice še dodatno okrepile. Kljub temu pa vremenoslovci tako velike toče niso pričakovali, so zapisali na portalu Neurje.si.
Potem ko je supercelična nevihta s točo povzročila precejšnjo škodo na območju Vrhnike, je dosegla še Cerknico.
O toči so poročali z Loga pri Brezovici, Horjula, Drenovega Griča in Polhovega Gradca.
"Toča je bila ponekod debela kot oreh, ponekod jo je padlo toliko, da so jo lahko odmetavali z lopatami. Toča je napravila precejšnjo škodo, zlasti na kmetijskih površinah," so sporočili na portalu Meteoinfo Slovenija.
Na območju Bevke je toča ponekod dosegla velikost kokošjega jajca in prav tako povzročila škodo na kmetijskih pridelkih.
Sveža jutra in vsak dan topleje
Kakšno vreme pa nas čaka zdaj? Danes bo zmerno, občasno predvsem v hribih pretežno oblačno. Nekoliko več sonca bo na Primorskem, kjer bo pihala šibka burja. Drugod bo sredi dneva in popoldne pihal jugovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Primorskem okoli 25 C.
Jutri bo pretežno jasno, tu in tam bo zjutraj nekaj kratkotrajne megle ali nizke oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11, na Primorskem okoli 14, najvišje dnevne od 22 do 25, na Primorskem do 27 C.
V torek bo pretežno jasno. Popoldne se bodo začeli oblaki nabirati v Posočju ter na območju Snežnika, tam bo zapihal jugozahodnik. V sredo se bo nadaljevalo večinoma sončno vreme, v hribovitem svetu zahodne Slovenije pa bo zmerno do pretežno oblačno. Pihal bo jugozahodnik. Jutra bodo še sveža, čez dan pa bo vsak dan topleje.
