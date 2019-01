Zdravniki obravnavali otroka, ki je imel v krvi 2,2 promila alkohola

Na Pediatrični kliniki Ljubljana so ponoči v sprejemni ambulanti obravnavali 14 otrok, od tega so jih na oddelek sprejeli deset.

Nujni medicinski pomoči v UKC Ljubljana ter v Mariboru sta na najdaljšo noč v letu nekajkrat nudili pomoč zaradi poškodb s pirotehničnimi sredstvi in zaradi opitosti, v Ljubljani so zaradi akutnega alkoholnega opoja in/ali uživanja drog obravnavali štiri otroke. Sicer pa o večjih odstopanjih od običajnih koncev tedna ne poročajo.

Dežurni zdravniki na Pediatrični kliniki Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana so ponoči v sprejemni ambulanti obravnavali 14 otrok, od tega so jih na oddelek sprejeli deset. Štiri otroke, kar je sicer dva manj kot lani, so obravnavali zaradi akutnega alkoholnega opoja in/ali uživanja drog, najvišja vrednost etanola v krvi je bila 2,2 promila. Sicer pa je noč na Pediatrični kliniki minila brez posebnosti, so sporočili iz UKC Ljubljana.

Kristjan Demian Sancin s splošne nujne medicinske pomoči je pojasnil, da so imeli "čisto običajno noč". Sprejeli so 44 bolnikov, trikrat pa je posredovalo posebno opremljeno reševalno vozilo.

Na internistični prvi pomoči Interne klinike UKC Ljubljana so obravnavali 77 bolnikov, v bolnišnici jih je ostalo 38. Letos so bili pod vplivom alkohola in prepovedanih substanc štirje bolniki, in sicer eden zaradi alkohola, trije pa zaradi alkohola in drog.

V Urgentnem kirurškem bloku Kirurške klinike UKC Ljubljana so od 7. ure na zadnji dan v letu do 7. ure danes pregledali in oskrbeli 176 poškodovancev, po 19. uri silvestrske noči pa 60. 25 poškodovancev je bilo sprejetih na Travmatološko kliniko, devet na ostale klinike UKC Ljubljana. V Urgentnem kirurškem bloku so v zadnjih 24 urah opravili osem večjih in 39 manjših operacij. Trije poškodovanci so prišli zaradi pirotehničnih poškodb. Med poškodovanci je bilo tudi pet drsalcev in štirje smučarji, je sporočila nadzorna medicinska sestra Urgentnega kirurškega bloka Vida Bračko.

V pretepu v Mariboru ena oseba utrpela resne poškodbe glave

Nujna medicinska pomoč v Mariboru je po besedah predstojnikaŠtefana Mallyja kot vsako let obravnavala nekaj primerov poškodb zaradi pirotehničnih sredstev. Poškodovani so pomoč poiskali sami. Sicer pa je dežurna ambulanta delala v običajnem ritmu oz. intervencije zaradi poškodb na najdaljšo noč v letu niso bistveno odstopale od običajnih koncev tedna. Nekaj je bilo primerov akutne alkoholiziranosti, nekaj poškodb na terenu, v pretepu je ena oseba utrpela resne poškodbe glave, je pojasnil Mally.