V Pekarni SPAR so tokrat iz kruha ustvarili moko!

Priznani chef Marko Pavčnik in SPAR v okviru akcije »Hrana ne sodi v smeti« tekom celega leta sledilcem na družbenih omrežjih ponujata zanimive recepte in nasvete za odgovorno ravnanje s hrano. Letos pa sta na svetovni dan hrane napravila še korak dlje. In tako je iz kruha nastala »moka«. In iz te »moke« prav poseben kruh.

Iz tega kruha bo »moka«. Ne, nismo se zatipkali.

Kar smo sprva mislili, da je tiskarski škrat, se je na koncu izkazalo, da je vse prej drugo kot to. Na SPAROVIH družbenih omrežjih so pred kratkim krožili videi, v katerih je chef Marko Pavčnik vzbudil pozornost zaradi svojega dvoumnega zaključka, da bo iz kruha nastala »moka«.

SPAR je na svetovni dan hrane, ki ga obeležujemo 16. oktobra, razkril, da v Pekarni SPAR iz viška kruha pripravljajo »moko«, ki jo nato uporabijo za pripravo svežega in okusnega Trajnostnega kruha. To predstavlja pomemben mejnik v boju za manj zavržene hrane, saj je SPAR prvi trgovec v Sloveniji, ki je v svoji pekarni razvil takšno trajnostno inovacijo.

Vas zanima, kako je nastal Trajnostni kruh?

V spodnjem videu s chefom Markom Pavčnikom si oglejte, kako so v Pekarni SPAR pripravili Trajnostni kruh, ki je izdelan iz viška sveže spečenega kruha.