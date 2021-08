V Perniškem jezeru zaradi visokih temperatur poginilo okoli 50 somov

Nov pogin rib v Perniškem jezeru, ki leži nedaleč od Maribora. Tokrat je zaradi visokih temperatur in slabega dotoka sveže vode poginilo okoli 50 somov. Težava je tudi mulj, vendar pa občina glede tega ne more narediti ničesar, saj je "talec spora med državo in privatno lastnino".

