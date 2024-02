V Peruju prijeli Slovenca, ki so ga iskali zaradi poskusa umora

ŠALA DNEVA icon-content-box-1 Arhiv

Kriminalist pride h kmetu, da bi preiskal njegovo posest. Kmet mu pravi, da lahko vse pregleda, razen tistega nasada tam. Kriminalist mu pokaže značko in pravi: "Vidiš to značko? S to značko lahko počnem karkoli in ti ne moreš nič naredit za to!" Čez nekaj minut se kriminalist začne dreti, ko beži pred razjarjenim bikom. Kmet odvrže orodje, steče k ograji in se zadere: "Potegni značko ven! Pokaži mu značko!"