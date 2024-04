Objavljamo lokacije, kjer bodo policisti v petek merili hitrost

"Hitrost kot dejavnik tveganja pomembno prispeva tudi k teži posledic prometnih nesreč ter številu hudo in smrtno poškodovanih. Zato želimo zmanjševati povprečne hitrosti, kar bi posledično pomenilo manj mrtvih ter hudo in lažje telesno poškodovanih."

Neprilagojena hitrost je ločnica med življenjem in smrtjo

Maraton nadzora hitrosti bo v petek potekal med 6. in 18. uro. "Z vnaprejšnjim obveščanjem voznikov in objavo lokacij želimo delovati predvsem preventivno, da bi vozniki z umirjeno in defenzivno vožnjo pripomogli k varnejšim cestam, s takšno vožnjo pa nadaljevali tudi takrat, kadar ne potekajo tovrstni poostreni nadzori," pravijo policisti.

Predvsem znotraj naselij že manjša kršitev omejitve hitrosti lahko pomeni razliko med življenjem in smrtjo. V primeru trka vozila v pešca ali kolesarja pri 30 km/h je tveganje za smrtne ali hude poškodbe pešca relativno majhno (10-odstotno). Pri višjih hitrostih se tveganje izrazito poveča. Trk avtomobila pri hitrosti 50 km/h v pešca je enak padcu z višine 9,8 m. Pri hitrosti vozila s 60 km/h je tveganje za smrt pešca že 90-odstotna. Omejitve hitrosti v naseljih, območjih umirjenega prometa in območjih omejene hitrosti so namenjene predvsem zaščiti ranljivejših udeležencev v prometu (pešci, kolesarji).

Tunelski vid: ko se voznikovo vidno polje s povečevanjem hitrosti nevarno zožuje

Med vožnjo moramo zaznati čim več podrobnosti na cesti in okrog nje. S povečanjem hitrosti se voznikovo vidno polje zožuje – to privede do t. i. tunelskega vida. Čim hitreje vozimo, tem dalje izpred vozila usmerjamo pogled, ožje je naše vidno polje. Zato težje zaznamo ali sploh ne zaznamo dogajanja ob cesti, kolesarjev, pešcev, ki želijo prečkati vozišče, in morebitnih vključevanj z bočnih cest oziroma ne predvidimo dogodka, ki bi ga pri manjši hitrosti sicer lahko.

Zapomnimo si: če vozimo s prilagojeno hitrostjo in smo pozorni na dogajanje tudi daleč pred svojim vozilom, lahko pravočasno zaznamo prometno ureditev in dogodke ter predvidimo njihov potek in ustrezno ter varno reagiramo.

Za prometno varnost smo odgovorni vsi

Policisti voznike in vse udeležence v cestnem prometu opominjajo, da smo za dobro prometno varnost odgovorni vsi. "K varnejšim cestam lahko prispevamo predvsem tako, da se odgovorno obnašamo v prometu – odgovorno ravnanje pa se zagotovo začne z vožnjo v skladu s predpisi in omejitvami hitrosti, zato poziv vsem, da se nam pridružijo v naših naporih, da naredimo korak k varnejšim cestam. Vozite previdno in prilagodite hitrost vožnje omejitvam, svojim sposobnostim ter razmeram na cesti."