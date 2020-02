V petek in soboto bodo srednje in višje šole ter fakultete zasedli bodoči dijaki in študenti

Informativni dnevi so namenjeni bodočim študentom in dijakom, da se lahko podrobneje seznanijo z vpisnimi pogoji, možnostmi in pogoji študija, s poklici oziroma z delom, ki jih čaka po šolanju, možnostmi zaposlovanja in nadaljevanja izobraževanja ter z drugimi koristnimi informacijami, pomembnimi za odločanje o šolanju.

Večina srednjih šol bo mladim vrata odprla v petek ob 9. in 15. uri, v soboto pa ob 9. uri. Na šolah z objavljenimi vabili na informativne dneve bodočim dijakom obljubljajo podrobno predstavitev programov, ogled šole in seznanitev z možnostmi nadaljnjega šolanja.

Fakultete in višje šole bodo s predstavitvami v petek ob 10. in 15. uri ter v soboto ob 10. uri nagovarjale srednješolce oziroma bodoče študente. Izjema sta ljubljanski fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo ter za računalništvo in informatiko, ki bosta v petek mlade sprejeli že ob 9. oz. 11. uri.

Zanimive predstavitve, spoznavanje novega študijskega okolja ...

Fakultete in tri umetniške akademije ljubljanske univerze za petek in soboto pripravljajo zanimive predstavitve, na katerih bodo bodoči bruci izvedeli vse o študentskem življenju v prestolnici. Pri tem jim bodo z gradivom in brošurami ter številnimi informacijami pomagali starejši kolegi iz ljubljanske študentske organizacije (ŠOU v Ljubljani).

Tudi mariborski študenti se pripravljajo na informativne dni. Študentska organizacija mariborske univerze (ŠOUM) bo bodoče študente pozdravila z informatorji in ključnimi informacijami o študiju ter obštudijskih dejavnostih.

Bodoče primorske študente bodo v sodobno opremljenih predavalnicah nagovorili dekani fakultet skupaj s predstavniki študentov primorske študentske organizacije (ŠOUP) in jim obenem odgovorili na vprašanja v zvezi s študijem, nastanitvijo in podobno.

Novogoriška univerza se bo na informativnih dnevih predstavila s sedmimi študijskimi programi 1. stopnje ter devetimi 2. stopnje. Informativni dnevi za obe stopnji bodo potekali v prostorih univerze v dvorcu Lanthieri v Vipavi, v Novi Gorici (Rožna Dolina) in Ajdovščini ter na različnih lokacijah v Ljubljani.