V petek izredna seja o finančnem izčrpavanju STA

Izredno sejo v zvezi z "načrtnim finančnim izčrpavanjem hrbtenice slovenskega novinarstva STA s strani vlade" so zahtevali v opozicijskih LMŠ, SD, Levica, SAB in poslanski skupini nepovezanih poslancev.

Za to potezo so se odločili po odstopu direktorja STA Bojana Veselinoviča, ki je odstopil po neuspešnih pogovorih z direktorjem vladnega urada za komuniciranje Urošem Urbanijo o pogodbi o javni službi v letu 2021. Kot je tedaj pojasnil Veselinovič, ne more pristati na pogoje, s katerimi predstavnik vlade izsiljuje plačilo za javno službo in dodal, da pri "teptanju novinarske avtonomije ne bo sodeloval".

V opozicijskih poslanskih skupinah so v zahtevi za sklic izredne seje spomnili, da STA že celo letošnje leto opravlja javno službo brez državnega financiranja. Ker je agencija tik pred finančnim zlomom, se s sprašujejo, komu je to v interesu in kaj je v ozadju. Poudarili so še, da je STA vedno poročala verodostojno, objektivno in brez vrednostnih sodb.