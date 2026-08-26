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Slovenija

Dosegel nas bo puščavski prah

Ljubljana, 26. 08. 2026 16.25 pred 1 uro 1 min branja 1

Avtor:
N.L.
Puščavski prah nad Ljubljano

Naše kraje bo znova dosegel puščavski prah, ki ga bo prinesel močan jugozahodni veter, napovedujejo na Agenciji za okolje. Večina prahu bo sicer ostala v višjih plasteh atmosfere, spral pa ga bo napovedan sobotni dež.

"V četrtek in v petek se bodo nad Sredozemljem in Alpami okrepili jugozahodni zračni tokovi. Hitrost vetra na nadmorski višini okoli 3 km bo v petek popoldne in zvečer okoli 100 km/h. Ker bo k nam prineslo zrak iznad severne Afrike, bo prisotno tudi precej drobnega puščavskega (saharskega) prahu. Nekaj ga bo doseglo tla, več pa ga bo v višjih plasteh atmosfere," so sporočili z Arsa.

V petek tako lahko pričakujemo motno ozračje, a bi se stanje lahko izboljšalo že v soboto, ko bodo padavine puščavski prah odstranile iz ozračja.

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V petek bo precej jasno, sprva bo po nekaterih nižinah nekaj megle. Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 32, na jugovzhodu do 34 stopinj Celzija.

V soboto bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Nekoliko se bo osvežilo, napovedujejo na Arsu.

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KOMENTARJI1

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galeon
26. 08. 2026 16.55
Pa kaj. Ne prvič ne zadnjič. Več kot ga bo, topleje bo. Lahko ga meče celo zimo.
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