Dosegel nas bo puščavski prah

"V četrtek in v petek se bodo nad Sredozemljem in Alpami okrepili jugozahodni zračni tokovi. Hitrost vetra na nadmorski višini okoli 3 km bo v petek popoldne in zvečer okoli 100 km/h. Ker bo k nam prineslo zrak iznad severne Afrike, bo prisotno tudi precej drobnega puščavskega (saharskega) prahu. Nekaj ga bo doseglo tla, več pa ga bo v višjih plasteh atmosfere," so sporočili z Arsa.
V petek tako lahko pričakujemo motno ozračje, a bi se stanje lahko izboljšalo že v soboto, ko bodo padavine puščavski prah odstranile iz ozračja.
V petek bo precej jasno, sprva bo po nekaterih nižinah nekaj megle. Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 32, na jugovzhodu do 34 stopinj Celzija.
V soboto bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Nekoliko se bo osvežilo, napovedujejo na Arsu.
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