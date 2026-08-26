Dosegel nas bo puščavski prah

"V četrtek in v petek se bodo nad Sredozemljem in Alpami okrepili jugozahodni zračni tokovi. Hitrost vetra na nadmorski višini okoli 3 km bo v petek popoldne in zvečer okoli 100 km/h. Ker bo k nam prineslo zrak iznad severne Afrike, bo prisotno tudi precej drobnega puščavskega (saharskega) prahu. Nekaj ga bo doseglo tla, več pa ga bo v višjih plasteh atmosfere," so sporočili z Arsa.

V petek tako lahko pričakujemo motno ozračje, a bi se stanje lahko izboljšalo že v soboto, ko bodo padavine puščavski prah odstranile iz ozračja.