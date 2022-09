V petek odpovedani Lufthansini leti med Brnikom in Frankfurtom

Zaradi napovedane petkove stavke pilotov nemške letalske družbe Lufthansa je prišlo do odpovedi letov tudi na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana. Odpovedani so petkovi leti v oz. iz Frankfurta, medtem ko so prihodi in odhodi iz Münchna zaenkrat še predvideni, so za STA potrdili pri upravljavcu Aerodroma Ljubljana, družbi Fraport Slovenija.

Zaradi stavke pilotov nemške letalske družbe Lufthansa so za petek tudi na brniškem letališču odpovedani štirje leti v oz. iz Frankfurta. Odpovedana sta petkov jutranji in popoldanski let v Frankfurt ter popoldanski in večerni let s frankfurtskega na ljubljansko letališče. Zadnji let z Brnika proti Frankfurtu je tako predviden za danes ob 14.30, naslednji pa za soboto ob 7.05. Zadnje letalo iz Frankfurta bo v Slovenijo prispelo danes okoli 22. ure, naslednje pa v soboto okoli 10.15, izhaja iz voznega reda, objavljenega na spletni strani ljubljanskega letališča.

icon-expand Lufthansa-1 FOTO: Miro Majcen

Kot so na Fraportu Slovenija ob tem pojasnili za STA, ne izključujejo možnosti, da bi zaradi nastale situacije prišlo do sprememb pri sobotnih letih. Informacij o odpovedi letov v oz. iz Münchna pri Fraportu Slovenija zaenkrat še nimajo. Za petek sta tako še naprej predvidena po en prihod in odhod v bavarsko prestolnico. Prav tako pri Fraportu Slovenija še ne vedo, koliko potnikov bo zaradi odpovedi letov prizadetih. Piloti družbe Lufthansa bodo v petek stavkali, potem ko so pogajanja o plačah propadla, je danes sporočil njihov sindikat Cockpit. Vodstvo letalskega prevoznika odločitev za stavko obžaluje, kot so sporočili, so zaradi stavke odpovedali 800 petkovih letov, kar bo prizadelo okoli 130.000 potnikov.