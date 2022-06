V petek potrdili 775 okužb z novim koronavirusom

V petek so v Sloveniji ob 628 PCR-testih in 3580 antigenskih testih potrdili 775 okužb z novim koronavirusom. To je 130 več kot v četrtek. Po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je v Sloveniji trenutno 6770 aktivnih primerov okužbe, kar je 441 več kot v četrtek.

Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov trenutno znaša 573, kar je 37 več kot dan prej. Število potrjenih primerov v zadnjih 14 dneh na 100.000 prebivalcev pa je trenutno 319, kar je 21 več kot dan prej. icon-expand Testiranje na novi koronavirus FOTO: Adobe Stock Po podatkih NIJZ je z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 cepljenih 1.265.734 ljudi, z vsemi odmerki pa 1.222.129.