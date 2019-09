V petek se začenja večdnevno obdobje nestanovitnega vremena, v gorah bo snežilo

Po nekaj sončnih dneh z odlično vidljivostjo se v petek začenja večdnevno obdobje oblačnega, hladnega in deževnega vremena. Najobilnejše padavine nas bodo predvidoma zajele v nedeljo popoldne in v noči na ponedeljek, ko bodo možne tudi posamezne nevihte. Ker bo nad naše kraje s severovzhodnikom dotekal vse hladnejši zrak, se bo meja sneženja spuščala. V nedeljo bo na območju Julijskih Alp najverjetneje snežilo pod 2000 nadmorske višine.

Letošnji prehod iz meteorološkega poletja v jesen je bil izrazit kot le malokdaj doslej. Temperature so se v le nekaj dneh spustile za skoraj deset stopinj Celzija in ob jutrih nam prav pride kakšna topla jopica. Najmanj, le dve stopinji Celzija, so termometri danes zjutraj pokazali v Babnem Polju, stopinja več je bila izmerjena v Novi vasi na Blokah, medtem ko so v Logatcu in na Jezerskem izmerili pet stopinj Celzija.

Še vedno močnemu septembrskemu soncu bo tudi danes uspelo pregnati jutranjo svežino. Popoldanske temperature bodo v večjem delu države dosegle 25 stopinj Celzija, kakšna manj bo na Gorenjskem, na Primorskem pa se bo ogrelo do 29 stopinj Celzija. Vse do večera bo prevladovalo sončno vreme z le nekaj osamljenimi oblaki. Ob približevanju nove hladne fronte se bo zvečer v severni Sloveniji oblačnost povečala, a bodo padavine ostale zunaj naših meja. Kakšna je vremenska slika nad Evropo? V prihodnjih dneh bo nad severnim Atlantikom skoraj nepremično vztrajalo območje visokega zračnega tlaka, ki bo proti našim krajem usmerjalo hladen in vlažen zrak. Nova hladna fronta bo danes dosegla Alpe, na vreme pri nas pa bo vplivala v petek. Ob koncu tega in na začetku prihodnjega tedna se bodo prek Alp v Sredozemlje spuščala višinska jedra vlažnega zraka, ki nam prinašajo oblačno in deževno vreme, vmes pa bodo lahko tudi daljša obdobja brez padavin. Takšen vremenski vzorec bo nad našimi kraji vztrajal vsaj do začetka prihodnjega tedna. Poleg oblakov in občasnih padavin pričakujemo tudi precej nizke temperature. Te bodo za dolgoletnim povprečjem zaostajale za skoraj pet stopinj Celzija.

Največ padavin bo padlo v noči na soboto in v nedeljo popoldne. FOTO: Arso

Po sončnem četrtku nas bodo v petek dosegle padavine V noči na petek se bo povsod pooblačilo. Predvsem južne kraje bodo jutri dopoldne že zajele manjše krajevne padavine, ki se bodo popoldne nekoliko okrepile in do večera razširile nad večji del države. Hladno in vetrovno bo. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem se bo okrepila burja. Zaradi oblačnega in vetrovnega vremena bodo temperaturna nihanja med dnevom in nočjo majhna. V večjem delu države bomo izmerili od 14 do 18, na Primorskem pa 21 stopinj Celzija. Noč na soboto bo oblačna in deževna. Glavnina padavin bo predvidoma v južni Sloveniji, kjer se bodo lahko pojavljali krajevni nalivi. Do sobote zjutraj bo dež v večjem delu države večinoma ponehal, a bo ostalo oblačno. Konec tedna bo moker, največ dežja pričakujemo v nedeljo Sobotno dopoldne bo v večjem delu države suho, popoldne pa se bodo od juga spet začele pojavljati padavine, ki bodo nastajale predvsem v obliki ploh in manjših neviht. Veter bo nekoliko oslabel, prav tako tudi burja na Primorskem.

Obeti za Slovenijo FOTO: POP TV