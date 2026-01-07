Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Prihaja pestro vreme: sneg, dež, nevihte in celo žled?

Ljubljana , 07. 01. 2026 20.36 pred 1 uro 2 min branja 24

Avtor:
A.K.
Sneg v Ljubljani

V petek nas čaka pestro vremensko dogajanje. Nad Slovenijo bomo deležni vseh možnih oblik padavin, lahko tudi zagrmi. Možna bosta poledica in žled.

Vse kaže, da nas bo v petek dosegla vremenska motnja, ki bo dodobra premešala ozračje nad našimi kraji in prehodno poskrbela za petro vremensko dogajanje nad Slovenijo, poroča Meteoinfo. Pred njo se bo v višinah že jutri prehodno okrepil veter zahodnih smeri, ki bo zlasti v višjih plasteh ozračja prehodno dvignil temperaturo zraka. Ob prehodu vremenske motnje bodo v petek čez dan in tudi v noči na soboto nastajale občasne padavine, deloma plohe. Več padavin gre glede na trenutne izračune meteoroloških modelov pričakovati nad severovzhodno Slovenijo.

Zasnežena Ljubljana
Zasnežena Ljubljana
FOTO: Damjan Žibert

Ponekod možna žled in poledica

Trenutni izračuni meteoroloških modelov kažejo, da se bo temperatura na višini okrog 800 m nadmorske višine prehodno dvignila nad ledišče v večjem delu Slovenije. Od debeline plasti pozitivne temperature zraka bo odvisna oblika padavin pri tleh. Kjer bo plast toplejšega zraka predebela, bo tudi po nižinah, kljub negativni temperaturi zraka, deževalo. Ob tem gre izpostaviti, da lahko ponekod po nižinah v petek čez dan nastaja žled, veliko nevarnost pa bo ob tem predstavljala tudi poledica. Trenutno meteorološki modeli največ nevarnosti za nastanek žleda dajejo severovzhodni ter osrednji Sloveniji, napovedujejo. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kjer otoplitev ne bo prehuda, bo oblika padavin ostala pri snegu

V noči na soboto se bo v višinah ponovno postopno hladilo. Morebiten dež bo ponovno prehajal v sneg. Količino padavin in natančno razporeditev padavin je glede na komplekstnost vremenske situacije tokrat še posebej težko predvideti. Več bo znanega v četrtek čez dan.

Preberi še Četrtkovo jutro bo najbolj ledeno v zadnjih osmih letih

Lahko tudi zagrmi

Zaradi izrazitega mešanja zračnih mas bo ozračje v petek zelo nestabilno. Ob prehodu vremenske motnje ni izključen nastanek kakšne nevihte s sodro, nalivom, babjim pšenom ali kratkotrajnim snežnim viharjem. Možnost za nastanek kakšne nevihte bo največja v jugovzhodni Sloveniji ter nad Hrvaško.

sneg dež žled vreme

V domovih prve položnice za dolgotrajno oskrbo: od 100 do 650 evrov manj

V Levici po odhodu Vatovca še vedno presenečeni. Janša: Mesec je naslednji

KOMENTARJI24

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
matdej
07. 01. 2026 21.57
Bo mineštra... Upajmo da nebo preveč žleda,leda in poledice...
Odgovori
0 0
mojcd
07. 01. 2026 21.56
Torej je polarne zime konec?
Odgovori
0 0
Slovenska pomlad
07. 01. 2026 21.56
Čifša nona..bi rekel Janšin biološki oče.
Odgovori
+1
1 0
vvvilice
07. 01. 2026 21.51
Globalno segrevanje v vsem svojem blišču
Odgovori
+1
1 0
vvvilice
07. 01. 2026 21.51
To so pa zanesljivo vremenske spremembe, vreme se spreminja, kajne.
Odgovori
+1
1 0
Misika1967
07. 01. 2026 21.40
Vazno je,da je DARS pripravljen.
Odgovori
+1
1 0
NeXadileC
07. 01. 2026 21.33
Prihaja peto vreme, ups! Prihajs pestro vreme,..
Odgovori
0 0
proofreader
07. 01. 2026 21.22
Napoveš vse možno in nekaj se bo uresničilo.
Odgovori
+9
9 0
marker1
07. 01. 2026 21.22
Pozimi pada sneg, dež in tudi žled nastane. To že vse vemo. Najbolj mi gre na živce beseda nedoločena beseda vremenske napovedi ponekod. Ta ponekod je lahko po celi Sloveniji.
Odgovori
+3
3 0
proofreader
07. 01. 2026 21.21
Dokler ne pride SI-ALARM ni panike.
Odgovori
+4
4 0
Stojadina-sportiva
07. 01. 2026 21.31
No tudi tist pride ali pa ne pride :))
Odgovori
+2
2 0
proofreader
07. 01. 2026 21.21
Pripravite gorivo za agregate, nabavite baterije za svetilke, napolnite powerbanke, napolnite telefone, natočite gorivo v avtih do vrha.
Odgovori
+4
4 0
sebak81
07. 01. 2026 21.41
Ne pozabi na wc papir, kvas in tovornjak z maskami
Odgovori
0 0
nikolinormalen
07. 01. 2026 21.12
In spet po slovensko... cel kup enga jamranja 😂
Odgovori
+2
2 0
Trump
07. 01. 2026 21.11
Raje povejte, da čakate kako bodo napravili vse skupaj. Sej nismo butli...
Odgovori
+2
2 0
Semek
07. 01. 2026 21.06
konc sveta.
Odgovori
+2
2 0
PoldeVeliki
07. 01. 2026 21.03
Golob samo moli, da bo žled, da se bo lahko spet slikal in obljubil 100 hiš na mesec...
Odgovori
+2
8 6
Hugh_Mungus
07. 01. 2026 21.07
Tko kot se je Gargamel slikal z lopato ob blatu?🫣😅
Odgovori
+0
4 4
bik123
07. 01. 2026 21.02
tole pa je clanek..vse vemo ampak nic ne vemo
Odgovori
+4
4 0
Slash
07. 01. 2026 21.00
Se pravi, bo oblačno, megleneno, lahko bo dež, sneg, mogoče celo žled, lahko zagrmi, ni pa izključena niti nevihta s sodro in babjim pšenom. Obstaja verjetno celo 10% možnosti da boste kaj zadeli...
Odgovori
+7
7 0
MasteRbee
07. 01. 2026 21.00
Kaos bo, to je zanesljivo.
Odgovori
+5
5 0
zmerni pesimist
07. 01. 2026 20.56
Nekaj bojo pa trofili
Odgovori
+4
4 0
bibaleze
Portal
Hči Michaela Schumacherja z ganljivim sporočilom
Rodila je 'orjaka': dojenček je tehtal skoraj 6 kilogramov
Rodila je 'orjaka': dojenček je tehtal skoraj 6 kilogramov
Bivša mis športa pričakuje prvega otroka
Bivša mis športa pričakuje prvega otroka
100 doma šolanih otrok ne opravi izpitov
100 doma šolanih otrok ne opravi izpitov
zadovoljna
Portal
Še ena znana Slovenka letos pričakuje dojenčka
Lepa igralka po ločitvi zanika govorice o novem razmerju
Lepa igralka po ločitvi zanika govorice o novem razmerju
Za njegovo pozornost je konja zajahala kar v bikiniju
Za njegovo pozornost je konja zajahala kar v bikiniju
To so najlepši zimski stajlingi z ljubljanskih ulic
To so najlepši zimski stajlingi z ljubljanskih ulic
vizita
Portal
Diagnoza, ki je ni pričakovala
Kratki videi dokazano škodujejo otroškim možganom
Kratki videi dokazano škodujejo otroškim možganom
Zahrbtni vplivi nizkih temperatur in ključni ukrepi za zaščito najranljivejših
Zahrbtni vplivi nizkih temperatur in ključni ukrepi za zaščito najranljivejših
Kako prepoznati nezdrave prehranske navade?
Kako prepoznati nezdrave prehranske navade?
cekin
Portal
Kovanci, ki vam lahko prinesejo bogastvo
Vsaj 270 evrov na mesec dajo na stran
Vsaj 270 evrov na mesec dajo na stran
Upokojevanje v letu 2026 - vse, kar morate vedeti
Upokojevanje v letu 2026 - vse, kar morate vedeti
Ne pozabite na to olajšavo!
Ne pozabite na to olajšavo!
moskisvet
Portal
Gordon Ramsay na hčerini poroki spravil svate v jok
Sladkor in možgani: kaj se zgodi, ko ga zaužijemo preveč?
Sladkor in možgani: kaj se zgodi, ko ga zaužijemo preveč?
Zakaj bi morali jemati omega-3?
Zakaj bi morali jemati omega-3?
Našli so jo mrtvo
Našli so jo mrtvo
dominvrt
Portal
Prihaja peklenski mraz, ki je zanje lahko usoden
Čudovita sobna rastlina, ki je idealna za ta čas
Čudovita sobna rastlina, ki je idealna za ta čas
Zbogom dolgočasnim spalnicam: trendi za leto 2026 prinašajo barve, mehkobo in značaj
Zbogom dolgočasnim spalnicam: trendi za leto 2026 prinašajo barve, mehkobo in značaj
Namesto soli proti zmrzovanju na dvorišču raje uporabite te alternative
Namesto soli proti zmrzovanju na dvorišču raje uporabite te alternative
okusno
Portal
Okusna zimska jed z avstrijskih smučišč
Ideje za zdrave zajtrke, ki jih lahko pripravimo vnaprej
Ideje za zdrave zajtrke, ki jih lahko pripravimo vnaprej
To je najbolj iskani recept leta 2025
To je najbolj iskani recept leta 2025
Popolna enolončnica za hladne dni
Popolna enolončnica za hladne dni
voyo
Portal
Izgubljeno mesto
Podarjeno srce
Podarjeno srce
Babilon
Babilon
Lov na tropskega velikana
Lov na tropskega velikana
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1445