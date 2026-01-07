Prihaja pestro vreme: sneg, dež, nevihte in celo žled?

Vse kaže, da nas bo v petek dosegla vremenska motnja, ki bo dodobra premešala ozračje nad našimi kraji in prehodno poskrbela za petro vremensko dogajanje nad Slovenijo, poroča Meteoinfo. Pred njo se bo v višinah že jutri prehodno okrepil veter zahodnih smeri, ki bo zlasti v višjih plasteh ozračja prehodno dvignil temperaturo zraka. Ob prehodu vremenske motnje bodo v petek čez dan in tudi v noči na soboto nastajale občasne padavine, deloma plohe. Več padavin gre glede na trenutne izračune meteoroloških modelov pričakovati nad severovzhodno Slovenijo.

Zasnežena Ljubljana FOTO: Damjan Žibert

Ponekod možna žled in poledica

Trenutni izračuni meteoroloških modelov kažejo, da se bo temperatura na višini okrog 800 m nadmorske višine prehodno dvignila nad ledišče v večjem delu Slovenije. Od debeline plasti pozitivne temperature zraka bo odvisna oblika padavin pri tleh. Kjer bo plast toplejšega zraka predebela, bo tudi po nižinah, kljub negativni temperaturi zraka, deževalo. Ob tem gre izpostaviti, da lahko ponekod po nižinah v petek čez dan nastaja žled, veliko nevarnost pa bo ob tem predstavljala tudi poledica. Trenutno meteorološki modeli največ nevarnosti za nastanek žleda dajejo severovzhodni ter osrednji Sloveniji, napovedujejo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Kjer otoplitev ne bo prehuda, bo oblika padavin ostala pri snegu

V noči na soboto se bo v višinah ponovno postopno hladilo. Morebiten dež bo ponovno prehajal v sneg. Količino padavin in natančno razporeditev padavin je glede na komplekstnost vremenske situacije tokrat še posebej težko predvideti. Več bo znanega v četrtek čez dan.

Lahko tudi zagrmi