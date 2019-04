V petek zjutraj buren prehod hladne fronte

V prihodnjih dneh bo vreme aprilsko razigrano z nekaj oblaki, sonca in dežja. Že včeraj so po Sloveniji nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte, ki so prinašale nalive in lokalno tudi sodro. Danes nas čaka podoben razvoj vremena, najburnejše dogajanje pa lahko pričakujemo v petek zjutraj in zgodaj dopoldne, ko nas bo prešla še hladna fronta.

Danes čez dan se bo v hribovitem svetu zahodne in osrednje Slovenije nadaljevalo oblačno vreme s pogostim dežjem, največ ga bo v Posočju. Drugod po državi lahko pričakujemo izmenjavanje oblakov in sonca. V nestabilnem ozračju bodo nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Krepil se bo južni veter, ki bo najizrazitejši ob morju in v vzhodni Sloveniji. Tu se bo ogrelo do 20 stopinj Celzija, okoli 18 stopinj Celzija bodo termometri pokazali na Goriškem in v osrednji Sloveniji, manj toplo pa bo v Posočju in na Bohinjskem, kjer bo 12 stopinj Celzija.