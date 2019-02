V Sloveniji v petih letih odkrili 17 ponarejenih diplom in spričeval

Tudi pri nas imamo ponarejene diplome in spričevala. Samo v zadnjih petih letih so odkrili 17 primerov. Potrdili so nam odkrite ponarejene listine s štirih fakultet v Ljubljani, ene v Mariboru in na Primorskem.

V Sloveniji odmeva prvi primer lažne zdravnice s ponarejeno diplomo pri nas, ki so ga razkrili v oddaji 24UR.Zgodilo se je v izolski splošni bolnišnici, informacije pa so za zdaj zelo skope. Lažna zdravnica je s ponarejeno diplomo mariborske medicinske fakultete v bolnišnici opravljala pripravništvo, vendar je njen mentor opazil, da ima za zdravnico zelo pomanjkljivo znanje, o čemer je obvestil Zdravniško zbornico. Ta je preverila njeno diplomo in sprejela postopke, s katero so lažni zdravnici odvzeli pravico do opravljanja poklica. O primeru sicer niso obvestili Ministrstva RS za zdravje in Medicinske fakultete, so ga pa prijavili policiji. Ti so nam potrdili, da v zadevi vodijo predkazenski postopek, ki je v zaključni fazi. Zanimalo nas je, kako pogosto odkrivajo ponarejene listine v Sloveniji, če je kakšna fakulteta bolj "zaželena" in kakšni so postopki v primeru, ko odkrijejo ponarejene listine. 17 primerov ponarejanja listin Policija je potrdila, da so v zadnjih 5 letih obravnavali "17 primerov ponarejanja listin (spričeval, diplom, magistrskih nalog, doktorskih disertacij), za kar je zagrožena zaporna kazen do treh let". V praksi je odkrivanje in preverjanje listin v pristojnosti delodajalcev, ki naj bi listine preverjali sami, saj so oni tisti, ki se prvi srečajo s ponaredki. Z ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MZIŠ) so nam sporočili, da za "ministrstvo vidi glavno orodje za preprečevanje ponarejanja listin v kakovostnih evidencah. Na nacionalni ravni je v okviru eVŠ vzpostavljena evidenca študentov in diplomantov od leta 2005. Pred tem pa lahko delodajalci, ki podvomijo v verodostojnost listin, istovetnost le-te preverijo pri visokošolskem zavodu".Delodajalec tako lahko preveri diplomo, izdano po letu 2005, znotraj tega sistema, pred letom 2005 pa bi morali zaprositi posamezno fakulteto, da potrdi verodostojnost listine.

Delodajalci, ki podvomijo v verodostojnost listin, lahko istovetnost le-te preverijo pri visokošolskem zavodu. FOTO: Thinkstock

Enotnega sistema, ki bi poročal o ponarejenih listinah, ni Vprašanje glede odkritih ponarejenih listin v zadnjih desetih letih smo najprej naslovili na MZIŠ. Odgovorili so, da"evidence o tem ministrstvo ne vodi, nas je pa Univerza v Mariboru januarja obvestila, da je med preverjanjem potrdila o diplomiranju s strani delodajalca odkrila ponaredek in kazensko ovadila osebo, na katero je bilo potrdilo izdano".Po kratkem pogovoru z zaposlenimi na ministrstvu so nam svetovali, da se obrnemo na posamične univerze v Sloveniji, ki bodo podatke verjetno imele. Novinarsko vprašanje, če so v zadnjih desetih letih odkrili ponarejene listine, smo poslali na Univerzo v Ljubljani, Mariboru in na Primorskem. Kakor so nam sporočili z Univerze v Ljubljani, "o takih primerih (ponarejanje listin) niso seznanjeni, nas pa članice niso dolžne obveščati. Za več informacij predlagam, da se obrnete neposredno na posamezno članico". V Ljubljani odkrili več primerov Fakultete oziroma članice Univerze v Ljubljani so nam odgovore poslale hitro – dobili smo tudi več potrditev, da so bile odkrite ponarejene listine. Tako so nam na Naravoslovnotehnični fakulteti, Pravni fakulteti, Fakulteti za družbene vedein Ekonomski fakultetipotrdili, da so se v zadnjih desetih srečali s posameznimi primeri ponaredkov njihovih listin. Pomembno je poudariti, da so preverjanja listin lahko prišla tako iz tujine kot iz Slovenije in da je v teh primerih verjetno prišlo do preverjanja listin, izdanih pred letom 2005, saj delodajalci lahko sami preverijo, če je bila izdana po omenjenem letu.

Posamezne fakultete so odkrile primere ponarejanja listin in potrdil. FOTO: iStock

V Mariboru odkrili vsaj en primer Odgovori z Univerze v Mariboru so bili podobni: "S tem, da bi katera od naših članic odkrila ponarejeno diplomsko listino, nismo seznanjeni." Ker smo vedeli za vsaj en primer (Maribor), ki nam ga je potrdilo ministrstvo, z odgovorom nismo bili zadovoljni in smo želeli pojasnilo. Poslali smo vprašanja na posamezne fakultete oziorma članice Univerze v Mariboru, a so bili odgovori ponovno pomanjkljivi. Številne fakultete so nam odgovorile z identičnimi odgovori, brez dodatnih pojasnil. Kot so nam na primer odgovorili s Pravne fakultete v Mariboru: "Na vaše spodaj zastavljeno vprašanje ste prejeli uradni odgovor s strani Univerze v Mariboru, s katerim soglašamo in ocenjujemo, da dodatnih pojasnil v zvezi s tem ne potrebujete."Po telefonu oziroma preko elektronske pošte smo želeli pojasniti, da Univerza v Mariboru nima enotnega sistema, ki bi zagotavljal verodostojnost njihovega odgovora. Določene fakultete so nam na dodatna pojasnila odgovorila, na številne pa že od začetka februarja še vedno čakamo. Fakulteta za naravoslovje in matematiko v Mariboru je bila med tistimi, ki nam je odgovorila na vprašanje in potrdila, da so "v zadnjih desetih letih odkrili primer ponarejene listine. Šlo je sicer za primer še iz "stare" Pedagoške fakultete, a za študijski program, ki ga je prevzela naša fakulteta." Tudi izolski primer je pokazal, da se je oseba na pripravništvo prijavila s ponarejeno diplomo domnevno mariborske Medicinske fakultete. Po neuradnih informacijah tam sploh ni študirala, naj bi pa bila medicinska sestra, ki je predhodno celo delala v Izoli. Z Medicinske fakultete so nam sporočili, da se v zadnjih desetih letih s ponarejenimi listinami niso srečali. Na Zdravniški zbornici o primeru sicer niso obvestili Ministrstva RS za zdravje in Medicinske fakultete, so ga pa prijavili policiji.

V letu 2019 so na Univerzi v Mariboru že odkrili primer ponarejanja. FOTO: Kanal A