V petih mesecih 925 milijonov evrov turističnih prilivov

Skupno je bilo v prvih petih mesecih leta 2019 v Sloveniji zabeleženih več kot 1,8 milijona prihodov turistov in več kot 4,6 milijona njihovih prenočitev. To je 4,1 odstotka več prihodov in 2,3 odstotka več prenočitev kot v istem obdobju prejšnjega leta.

Samo maja so v turističnih nastanitvenih obratih našteli 499.942 prihodov turistov in več kot 1,1 milijona turističnih prenočitev. Prihodov je bilo približno toliko kot maja lani, prenočitev pa za 4,4 odstotka manj.

Domači turisti so povečali tako število prihodov (za okoli 11 odstotkov) kot prenočitev (za štiri odstotke). Je pa bilo manj tujih turistov (za tri odstotke), ki so v Sloveniji tudi manjkrat prenočili (za sedem odstotkov).

Osrednji cilj aktualne strategije slovenskega turizma je povečati prilive z naslova izvoza potovanj na od 3,7 do 4 milijarde evrov. To naj bi dosegli z med 5 in 5,5 milijona turističnih prihodov, med 16 in 18 milijoni prenočitev in povprečno dobo bivanja med 3,1 in 3,4 dneva.