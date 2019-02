V petih mesecih in pol 'iztiril' že tretji minister aktualne vlade

Lebnov odstop prihaja manj kot mesec dni po odhodu ministra za kulturo Dejana Prešička. Ta je svoj odstop predsedniku vlade ponudil po obtožbah o šikaniranju zaposlenih na ministrstvu, kar je zanikal, ter očitkih o zlorabi položaja, ker je službeni avto uporabljal v zasebne namene. Slednje je Prešiček priznal.

V SD za novega kulturnega ministra predlagajo direktorja zavoda za kulturo Delavski dom Trbovlje Zorana Pozniča. Šarec je predlog že poslal v DZ.

Na željo premierja Šarca sta s Prešičkom odšla tudi oba državna sekretarja Jan Škoberne in Vojko Stopar. Za novo državno sekretarko bodo v SD predlagali raziskovalko in mednarodno svetovalko s področja medijev in medijske regulacije Tanjo Kerševan Smokvina, pogovori s kandidati za drugo sekretarsko mesto pa še potekajo in bodo zaključeni do imenovanja novega ministra.