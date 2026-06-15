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Slovenija

'V petih minutah uničenih 15 let dela': s prodajo zbirajo sredstva za obnovo

Zalog pri Cerkljah, 15. 06. 2026 19.58 pred 1 uro 2 min branja 4

Avtor:
Denis Malačič
Uničen rastlinjak družine Bergant

Šok, nemoč in skrb za prihodnost te dni spremljajo Bergantove iz Zaloga pri Cerkljah. Silovito neurje je uničilo vseh šest rastlinjakov njihove družinske vrtnarije in za seboj pustilo veliko opustošenje. Prizadetih je več kot 2000 kvadratnih metrov pokritih površin, ki jih bo treba v celoti obnoviti. Čeprav je veliko rastlin preživelo, so sadike, cvetje in druge rastline zdaj ostale brez ustrezne zaščite pred vremenskimi vplivi. Bergantovi v teh dneh skušajo prodati čim več rastlin, preden bi jim dodatno škodo povzročilo še vreme.

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"Začela sva z nule. Z ženo se s tem ukvarjava že 15 let. Živiva za to podjetje. In v petih minutah je bilo vsega konec." Tako pripoveduje Matej Bergant, ki mu je silovito neurje uničilo vseh šest rastlinjakov. Fotografije po ujmi bolj spominjajo na zimski prizor kot na poletje.

Uničen rastlinjak družine Bergant
Uničen rastlinjak družine Bergant
FOTO: POP TV

Njegova soproga Sabina Bergant nam je opisala, kako so po zraku leteli strešniki, veter pa je v notranjosti rastlinjakov skrivil vse. "Rože so poškodovane, zelenjava je poškodovana – to smo zdaj že stran zmetali. Nekaj rastlinjakov smo že podrli, nekaj jih bomo še. Zamenjati moramo folije," je dejala.

Pri odpravljanju posledic so jim v minulih dneh pomagale intervencijske ekipe ter številni prostovoljci. "Še danes ne morem verjeti, koliko dobrote je v Sloveniji, koliko je dobrih ljudi, koliko so nas klicali in nam pošiljali sporočila ali pa nas obiskali in prišli pomagat," je hvaležna Sabina, ki je ob tem dodala, da so prav s pomočjo vzpostavili vsaj prodajni del in lahko nadaljujejo s prodajo.

Čeprav živijo v isti vasi, pa so pri sokrajanki Tatjani Janežič ostali nepoškodovani. "Meni pa tudi predstavlja eno zadoščenje, da vsaj malo pomagam," je povedala. Ciril Bergant pa: "Človek mora človeku pomagati – on meni, jaz njemu in tako gre naprej. Sicer ne vem, kaj bi in kako."

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Odziv je bil velik tudi na poziv za nakup rastlin. "Prišli smo pomagat vrtnariji, ker so nam oni vedno pomagali. Donirali so nam tudi jagode, ko smo jih prosili za dan vrtca, danes pa so nam podarili tudi rožice za vrtec. Iskreno se jim zahvaljujemo," je dejala Mateja Čebašek iz vrtca Murenčki, enota Zalog.

S prodajo rastlin želijo zbrati sredstva za obnovo. Ta bo dolgotrajna, že za prekrivanje enega rastlinjaka s folijo pa potrebujejo najmanj deset ljudi.

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KOMENTARJI4

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JanezNovak13
15. 06. 2026 20.55
Zavarovanje? Toča uniči avto. Moj strošek, če ni zavarovan. Kaj je tu drugače?
Odgovori
-1
2 3
trac
15. 06. 2026 21.01
Brez avta lahko. Tole je njihov dohodek.
Odgovori
+0
2 2
JanezNovak13
15. 06. 2026 21.08
@trac: kaj pa komercialna vozila? Zavarovanja stavb (poslovni ibjekti)? A je dejansko potrebno čisto vse primere napisati?
Odgovori
-1
0 1
Gutenberg
15. 06. 2026 20.32
Če so že vrtcu že večkrat podarili rastline, bi se pa morda zdaj vrtec in starši otrok malo izkazali ...
Odgovori
+12
13 1
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