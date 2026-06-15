'V petih minutah uničenih 15 let dela': s prodajo zbirajo sredstva za obnovo

"Začela sva z nule. Z ženo se s tem ukvarjava že 15 let. Živiva za to podjetje. In v petih minutah je bilo vsega konec." Tako pripoveduje Matej Bergant, ki mu je silovito neurje uničilo vseh šest rastlinjakov. Fotografije po ujmi bolj spominjajo na zimski prizor kot na poletje.

Njegova soproga Sabina Bergant nam je opisala, kako so po zraku leteli strešniki, veter pa je v notranjosti rastlinjakov skrivil vse. "Rože so poškodovane, zelenjava je poškodovana – to smo zdaj že stran zmetali. Nekaj rastlinjakov smo že podrli, nekaj jih bomo še. Zamenjati moramo folije," je dejala.

Pri odpravljanju posledic so jim v minulih dneh pomagale intervencijske ekipe ter številni prostovoljci. "Še danes ne morem verjeti, koliko dobrote je v Sloveniji, koliko je dobrih ljudi, koliko so nas klicali in nam pošiljali sporočila ali pa nas obiskali in prišli pomagat," je hvaležna Sabina, ki je ob tem dodala, da so prav s pomočjo vzpostavili vsaj prodajni del in lahko nadaljujejo s prodajo.

Čeprav živijo v isti vasi, pa so pri sokrajanki Tatjani Janežič ostali nepoškodovani. "Meni pa tudi predstavlja eno zadoščenje, da vsaj malo pomagam," je povedala. Ciril Bergant pa: "Človek mora človeku pomagati – on meni, jaz njemu in tako gre naprej. Sicer ne vem, kaj bi in kako."