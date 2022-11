V Piranu sprožili sirene, poplavljen je podobno kot leta 2019

Zaradi visokega plimovanja in kombinacije vetrovnih razmer je morje poplavilo nižje ležeče dele obale. Največ težav je v Piranu, kjer pripadniki civilne zaščite poskušajo čim bolj zmanjšati škodo, ki bo gotovo nastala. Sirena javnega alarmiranja se je sprožila ob 6.10, najvišjo plimo pričakujejo od 8.30 do 9. ure. Alarm so ob 6.44 sprožili tudi v Izoli. V Kopru pa so medtem izmerili peto najvišjo gladino morja od leta 1961 dalje.

Med 6. in 11. uro bo močneje povišana gladina morja, poroča Arso. V času jutranje plime med 8. in 9. uro lahko morje poplavi v višini od 30 do 50 centimetrov. Dopoldan bo ob burji morje močneje vzvalovano, zato bo ob sovpadanju visoke gladine morja in povišanega valovanja najbolj izpostavljen rt Madona v Piranu.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Napovedi so se uresničile in Piran je pod vodo, je povedal vodja intervencije v Piranu Peter Ventin. Po njegovih informacijah je gladina dosegla vrh do 8.30 in nato kakšno uro ostala na podobno visoki ravni. Opisal je, kako poteka intervencija: "Mi smo uspeli postavili baraže pred Tartinijev trg in za zdaj nam je nekako uspelo zajeziti vodo, čeprav trg počasi že poplavlja. Voda pa je povsod izredno visoka. Zaliva tudi mesta, ki jih drugače ne. Takšna, ki smo jih nazadnje videli poplavljena leta 2019." O škodi še nimajo podatkov. "Gostinci so si kar dobro zaščitili vhode z vrečami. Mislim pa, da bo na koncu nekaj škode nastalo, ker bo voda šla v te lokale," je dodal. Ventin ugotavlja še, da kljub sproženi sireni "ogromno" lastnikov ni umaknilo avtomobilov, ki so zdaj delno pod vodo.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Piranska civilna zaščita je na podlagi vremenske napovedi Agencije RS za okolje v ponedeljek opozorila, da lahko splet vremenskih pojavov prebivalcem povzroči nevšečnosti in večjo škodo. Občane so pozvali, naj se ne izpostavljajo na ogroženih lokacijah in naj se izogibajo hoji ob morju. "Preverite prevoznost cest in dostope do lokacij. Izogibajte se vožnji po poplavljenih obalnih cestah, avtomobile parkirajte na parkiriščih, ki niso v neposredni bližini morja. Odstranite avtomobile in druga materialna sredstva s širšega priobalnega območja. Bodite pozorni na obvestila o morebitnih težavah s komunalnimi vodi in kanalizacijo," je zapisano v obvestilu za prebivalce.

icon-expand FOTO: What'sup cams icon-chevron-left icon-chevron-right

V Kopru izmerjena peta najvišja morska gladina od leta 1961 V Kopru so medtem na mareografski postaji s 365 centimetri izmerili peto najvišjo gladino morja od leta 1961 dalje, sporoča Arso.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Morje poplavlja tudi v Izoli, kjer je civilna zaščita postavila baraže na Sončnem nabrežju. Tudi v sredo bo ob jutranji plimi okoli 9. ure morje poplavilo nižje dele obale, predvidoma v višini okoli 20 centimetrov, poroča Arso.