V Piranu in Izoli sprožili sireno z opozorilom na nevarnost

Med 6. in 11. uro bo močneje povišana gladina morja, poroča Arso. V času jutranje plime med 8. in 9. uro lahko morje poplavi v višini med 30 in 50 centimetrov. Dopoldan bo ob burji morje močneje vzvalovano, zato bo ob sovpadanju visoke gladine morja in povišanega valovanja najbolj izpostavljen rt Madona v Piranu.

Na Obali bo med 6. in 11. uro morje ob visoki plimi poplavilo nižje ležeče dele obale, burja pa bo od dopoldneva do okoli polnoči na izpostavljenih legah v sunkih presegala hitrost 120 kilometrov na uro.

Iz štaba civilne zaščite Občine Piran so opozorili, da lahko kombinacija naravnih pojavov v občini Piran povzroči večjo škodo in neprijetnosti prebivalcem. Dogajanje naj bi vrhunec doseglo med 8. in 9. uro. Občane so zato pozvali, naj umaknejo vozila in zaščitijo svoje premoženje.