V Piranu opozarjajo na povišanje gladine morja

Po napovedih bo gladina morja povišana danes in v torek, pri čemer se bo morje predvidoma razlivalo predvsem v večernih urah med 21. in 23. uro.

Na terenu so pripravljene ekipe, ki po potrebi izvajajo ukrepe za zmanjšanje vplivov na promet ter zagotavljanje varnosti prebivalcev in obiskovalcev, so še navedli na piranski občini.

"Poudariti velja, da gre za naravni pojav, povezan z nizkim zračnim pritiskom, plimovanjem ter vplivom lune. Takšni dogodki se na našem območju pojavijo tudi do desetkrat na leto," so izpostavili. Do večjih dvigov morske gladine sicer običajno pogosteje prihaja od oktobra do decembra.

Situacija naj bi se po torkovem večernem plimovanju postopoma umirila, pri čemer bo piranska občina javnost sproti obveščala o morebitnih spremembah.