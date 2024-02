V Piranu ovadili moška, ki naj bi storila najmanj 40 kaznivih dejanj

Septembra lani so piranski policisti prijeli več kazenskih prijav za tatvine različnih prevoznih sredstev. Oškodovanci so jim v krajših časovnih zamikih naznanili tatvini dveh mopedov in dveh motornih koles ter tatvino gorskega kolesa. Policisti so v nadaljevanju obravnavali še vlom v stanovanjsko hišo v Parecagu, iz katere sta bili ukradeni dve sliki večje vrednosti, dva vloma v parkirana avtobusa v Luciji, iz katerih so bile odtujene plačilne kartice za gorivo, ter vlom v trgovino v Portorožu, od koder so storilci ukradli tobačne izdelke, hrano in pijačo.

Policisti so nato lani oktobra na sled prišli dvema storilcema, domačinoma, starima 37 in 39 let. 30. oktobra so na podlagi odredbe koprskega sodišča opravili preiskavo stanovanja, kjer so iskali določene predmete in dokaze za zgoraj navedena kazniva dejanja. Po opravljeni hišni preiskavi je bila zoper oba na koprsko tožilstvo podana kazenska ovadba zaradi utemeljenega suma storitve skupno 10 kaznivih dejanj.