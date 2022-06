V Piranu ponudili vpogled v spekter morske znanosti Jadranskega morja

Jadransko morje je, kljub svoji majhnosti izjemno bogato z organizmi, a hkrati tudi med najbolj onesnaženimi in najbolj izropanimi. Nekatere živalske in rastlinske vrste izginjajo, trend je še možno obrniti, je pa za to potrebnih veliko naporov. Med tistimi, ki spremljajo celotno situacijo in težijo k izboljšanju morja je tudi Morska biološka postaja Piran. Minuli teden so svoja vrata odprli javnosti, kar je omogočilo vpogled v širok spekter morske znanosti, s katerim se ukvarjajo v Piranu.