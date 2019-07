V Piranu potrdili naložbo v ribiško pristanišče

Kot je dodal župan, je bila odločitev svetnikov na prejšnji seji v nasprotju z nadrejenim aktom, in sicer občinskim proračunom, s katerim so svetniki predhodno potrdili tudi omenjeno naložbo. Nenazadnje je Zadković opozoril, da so v gradivo pred današnjo sejo vnesli določene spremembe in upoštevali tudi nekatere pripombe svetnikov, zlasti glede prometne ureditve območja vzdolž Jernejevega kanala.

Kot je uvodoma pojasnil župan Đenio Zadković , je izredno sejo sklical v izogib oškodovanja občinskega premoženja, saj bi sicer zamudili rok za prijavo na razpis kmetijskega ministrstva in bi tako izgubili dobra dva milijona evrov evropskih sredstev.

Potem, ko je kazalo, da bo več kot dva milijona in pol evrov vredna prenova ribiškega pristanišča Seča na iztoku Jernejevega kanala padla v vodo , so piranski občinski svetniki vendarle sprejeli investicijski projekt ureditve.

Ob ponovni predstavitvi projekta je župan izpostavil, da s tem hkrati omogočajo končno ureditev Jernejevega kanala in protipoplavne zaščite celotnega območja. Vodja občinske samostojne investicijske službe Karmen Pines pa je pojasnila, da se območje sedanjega ribiškega pristanišča ne širi, poleg tega pa bodo v okviru načrta, ki je usklajen tudi z ministrstvi za kulturo, okolje in kmetijstvo, v največji možni meri uporabili obstoječe kamnite bloke.

Po obstrukciji dela svetnikov in ob odsotnosti nekaterih drugih je dnevni red današnje seje sprejelo vsega 13 od skupno 25 članov občinskega sveta. Investicijski program so nato prisotni svetniki potrdili brez glasu proti. Dodatno so na predlog svetnice SD Meire Hot sklenili, da se ustanovi devetčlanska delovna skupina za nadzor projekta, v katero bodo vključeni tudi domačini.

Zadković je po koncu seje izrazil zadovoljstvo nad sprejemom investicijskega programa. "Ta projekt je bil eden težjih, zato ker je bilo treba pridobiti ogromno dokumentacije," je priznal župan, ki je dodal, da so bile vse institucije že pripravljene in so čakale samo še na zeleno luč občinskega sveta.