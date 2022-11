V Piranu se je zaradi visokega plimovanja znova oglasila sirena

V Piranu je morje poplavljalo tudi v sredo, ko sta bili tako v Izoli kot v Piranu, nekaj pred 7. uro zjutraj, sproženi sireni javnega alarmiranja z znakom opozorilo za nevarnost. Voda je, kot je bilo napovedano, znova prestopila bregove, a ni bilo tako hudo kot v torek. V obeh mestih so gasilci postavljali baraže in protipoplavne vreče, s čimer so preprečili prelivanje vode.