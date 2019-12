Obilno deževje povzročalo težave, v Piranu se je znova oglasila sirena

Danes okoli 6. ure zjutraj se je ob jutranji plimi v Piranu sprožila sirena, ki opozarja na poplavljanje morja, poroča STA. Sirena za nevarnost se je oglasila že včeraj, za nekaj časa pa so tudi zaprli Tartinijev trg. Plimovanje ni povzročalo večjih težav.

Čez dan in ponoči pa je obilno deževje povzročilo veliko nevšečnosti skoraj po vsej Sloveniji. Meteorna voda je poplavljala in ogrožala objekte, zaradi razmočenega terena se je podrlo več dreves. Prijavljenih je bilo 47 dogodkov: Apače, Bistrica ob Sotli, Rogaška Slatina, Brežice, Celje, Cerklje na Gorenjskem, Gorišnica, Duplek, Gorišnica, Hoče - Slivnica, Izola, Koper, Krško, Lovrenc na Pohorju, Majšperk, Maribor, Mislinja, Moravske Toplice, Pivka, Podčetrtek, Prevalje, Ptuj, Radlje ob Dravi, Radlje ob Dravi, Radovljica, Ravne na Koroškem, Rogatec, Semič, Slovenj Gradec, Sveti Jurij ob Ščavnici, Šentilj, Šentjur, Šmartno ob Paki, Vojnik, Velenje, Zagorje ob Savi in Zreče.

Aktiviranih je bilo 36 prostovoljnih gasilskih društev in dve poklicni enoti. V glavnem so gasilci črpali meteorno vodo iz objektov, objekte zavarovali s protipoplavnimi vrečami in odstranjevali podrta drevesa.