V Piranu upali na 80 hobotnic: 'Žal tokrat nismo bili uspešni'

"Žal tokrat nismo bili uspešni," je iz Akvarija Piran, ki deluje pod okriljem Univerze na Primorskem, sporočila strokovna vodja akvarija Manja Rogelja . Kot je pojasnila v nadaljevanju, so namreč male hobotnice na svet pogledale predčasno. "Jajčeca so začela odpadati in mlade hobotnice so se izlegle prezgodaj." Te so po dnevu ali dveh poginile, preostanek gnezda z mamo hobotnico so zato preselili nazaj v morje. Akvarij Piran je tako ostal brez moškatne hobotnice.

Partner omenjene mame hobotnice je namreč poginil že nekaj tednov po paritvi. "To je življenjski krog moškatne hobotnice tako v morju kot v akvariju in ga ni mogoče spremeniti," so ob tem poudarili v akvariju.

Veliko skrbi in pozornosti je medtem potrebovala tudi samica, ki se je po izvalitvi jajčec začela obnašati nekoliko drugače. Skupaj z jajčeci so jo zato že v začetku februarja umaknili izpred oči javnosti. "Da ima čim več miru in da je obiskovalci ne vznemirjajo," so takrat pojasnili. Mama hobotnica se med skrbjo za gnezdo tudi nekaj mesecev ne prehranjuje, saj ves čas skrbi za gnezdo. Po izvalitvi pa od onemoglosti pogine tudi ona.

Novih članov akvarija so se zelo veselili

Kot so pojasnili že februarja, so bili morebitnega naraščaja zelo veseli, saj so v preteklih letih pri moškatni hobotnici vsakič opazili le po nekaj jajčec, ki pa se niso razvijala. Začetek letošnje zgodbe je bil bolj obetaven. Ob izvalitvi so nameravali majhne hobotnice ujeti in jih preseliti v primernejši akvarij, nato pa izpustiti v morje. Nekaj so jih želeli tudi obdržati, je dejala Rogelja.

Imajo pa v akvariju nekaj drugih novih članov, in sicer dolgonose morske konjičke, ki so ravnokar dopolnili pol leta, in dva tedna stara toponosa morska šila.

Z obiskom v zadnjem obdobju so v akvariju zadovoljni, opažajo tudi vračanje tujih turistov, ki so jih zadnjih nekaj let pogrešali. Lani so imeli skoraj 60.000 obiskovalcev, največ od prenove leta 2009. Trenutno se posvečajo predvsem novim vsebinam. V kratkem naj bi tako zaživela umetniška projekcija o velikem leščurju (Pinna nobilis), postavili pa bodo tudi izobraževalne table o skupinah živali, kot so delfini in morske želve.